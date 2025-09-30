ETV Bharat / state

नवरात्र में आस्था और संस्कृति का केंद्र बन जाता है बूंदी का बिजासन माता मंदिर

बूंदी का बिजासन माता मंदिर ( ETV Bharat Bundi )

Published : September 30, 2025

बूंदी: जिले के बालचंद पाड़ा स्थित बिजासन माता मंदिर नवरात्र में केवल पूजा का नहीं, बल्कि संस्कृति का केंद्र बन जाता है. नवरात्र में बिजासन मंदिर की रौनक देखते ही बन पड़ती है. सजावट के अलावा मंडलियों के भजन और ढोल-नगाड़ों की थाप और महिलाओं की सामूहिक आरती से मंदिर आस्था और संस्कृति का संगम बन जाता है. स्थानीय निवासी पीयूष ने बताया कि बिजासन माता बूंदी की आस्था का जीवंत प्रतीक हैं. मंदिर की स्थापना की कहानी लोककथा सरीखी है. उन्होंने बताया कि किवदंती है कि वर्ष 1938 से पहले माता भेरूपुरा अत्री गांव में विराजमान थीं. राधाबाई सेवा करती थीं. एक दिन माता ने आदेश दिया कि प्रतिमा को नई जगह ले जाएं. राधाबाई प्रतिमा को सिर पर रख निकल पड़ीं. थकान के चलते बालचंद पाड़ा में प्रतिमा नीचे रख दी. विश्राम के बाद उठाना चाहा तो प्रतिमा हिली नहीं. वे समझ गईं कि माता यहीं विराजना चाहती हैं. लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना. 99 वर्षीय रिटायर्ड तहसीलदार बलभद्र प्रसाद माथुर का परिवार मंदिर स्थापना से जुड़ा है. माथुर परिवार ने मंदिर के लिए भूमि दी और छोटे चबूतरे पर प्रतिमा स्थापित की. उसी दिन से आस्था की सिद्धपीठ बन गई. बिजासन माता मंदिर की महिमा बताते हुए... (ETV Bharat Bundi)

