नवरात्र में आस्था और संस्कृति का केंद्र बन जाता है बूंदी का बिजासन माता मंदिर

बिजासन माता मंदिर की स्थापना की कहानी रोचक है. नवरात्र में विभिन्न आयोजन श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है.

Bijasan Mata Temple in Bundi
बूंदी का बिजासन माता मंदिर (ETV Bharat Bundi)
Published : September 30, 2025 at 5:55 PM IST

Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के बालचंद पाड़ा स्थित बिजासन माता मंदिर नवरात्र में केवल पूजा का नहीं, बल्कि संस्कृति का केंद्र बन जाता है. नवरात्र में बिजासन मंदिर की रौनक देखते ही बन पड़ती है. सजावट के अलावा मंडलियों के भजन और ढोल-नगाड़ों की थाप और महिलाओं की सामूहिक आरती से मंदिर आस्था और संस्कृति का संगम बन जाता है.

स्थानीय निवासी पीयूष ने बताया कि बिजासन माता बूंदी की आस्था का जीवंत प्रतीक हैं. मंदिर की स्थापना की कहानी लोककथा सरीखी है. उन्होंने बताया कि किवदंती है कि वर्ष 1938 से पहले माता भेरूपुरा अत्री गांव में विराजमान थीं. राधाबाई सेवा करती थीं. एक दिन माता ने आदेश दिया कि प्रतिमा को नई जगह ले जाएं. राधाबाई प्रतिमा को सिर पर रख निकल पड़ीं. थकान के चलते बालचंद पाड़ा में प्रतिमा नीचे रख दी. विश्राम के बाद उठाना चाहा तो प्रतिमा हिली नहीं. वे समझ गईं कि माता यहीं विराजना चाहती हैं. लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना. 99 वर्षीय रिटायर्ड तहसीलदार बलभद्र प्रसाद माथुर का परिवार मंदिर स्थापना से जुड़ा है. माथुर परिवार ने मंदिर के लिए भूमि दी और छोटे चबूतरे पर प्रतिमा स्थापित की. उसी दिन से आस्था की सिद्धपीठ बन गई.

बिजासन माता मंदिर की महिमा बताते हुए... (ETV Bharat Bundi)

Devotees outside the temple
मंदिर के बाहर श्रद्धालु (ETV Bharat Bundi)

शहर में संदेश देता नेजा: भक्त रामप्रकाश सैनी ने बताया कि हर किसी की मनोकामना यहां पूरी हुई है. नवरात्र के पहले दिन माता को पाट बिठाया जाता है. पंचमी, अष्टमी और एकादशी को रात्रि जागरण होता है. अष्टमी पर माता का नेजा निकाला जाता है. नेजा निशान के रूप में पूरे शहर में श्रद्धा का संदेश देता है. मंदिर सेवक राजेश्वर सिंह ने बताया कि यहां का छप्पन भोग विशेष आकर्षक होता है. यह प्रसाद शहरभर में बांटा जाता है.

Religious activities in the temple
मंदिर में धार्मिक गतिविधियां (ETV Bharat Bundi)

कोरोना को हराया: बीटेक कर चुके आयुष मेहता ने बताया कि माता से जो मांगा, वह मिला है. नागर ब्राह्मण समाज की महिलाएं पारंपरिक गरबा करती हैं. ढोल, मंजीरे और तालियों की धुन पर गरबा होता है. चिकित्सा कर्मी कमला सैन बताती हैं कि गत 45 वर्षों से माता की सेवा पूजा कर रही है. कोरोना में ड्यूटी के दौरान दो बार गंभीर स्टेज का कोरोना हुआ, लेकिन माता का आशीर्वाद से स्वस्थ हैं.

