डिप्टी सीएम बैरवा बोले- बूंदी को जल्द मिलेगा 30 बेड का आधुनिक आयुर्वेद अस्पताल

अचानक निरीक्षण पर पहुंचे डिप्टी सीएम बैरवा. आयुर्वेद हॉस्पिटल में मचा हड़कंप.

अचानक निरीक्षण पर पहुंचे डिप्टी सीएम बैरवा (ETV Bharat Bundi)
Published : September 26, 2025 at 11:32 AM IST

बूंदी: आयुर्वेद हॉस्पिटल शुक्रवार को उस वक्त चर्चाओं का केंद्र बन गया, जब प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा अचानक औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंच गए. उनके आते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. चिकित्सकों से लेकर कर्मचारियों तक सभी एकदम सतर्क मुद्रा में दिखाई दिए. अचानक हुए इस निरीक्षण ने अस्पताल के कार्य-व्यवहार की वास्तविक तस्वीर को भी उजागर कर दिया.

अटेंडेंस रजिस्टर और व्यवस्थाओं की जांच : डिप्टी सीएम बैरवा सीधे अस्पताल के प्रशासनिक दफ्तर में पहुंचे और सबसे पहले चिकित्सकों व कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर देखा. उन्होंने समय पालन की गंभीरता पर सख्त निर्देश दिया. इसके बाद वे अस्पताल के पंचकर्म केंद्र, दवा वितरण कक्ष और वार्डों में गए, जहां उन्होंने मरीजों की सुविधा और इलाज की गुणवत्ता को परखा.

निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने चिकित्सकों और स्टाफ से सीधा संवाद किया और अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या, उपचार पद्धति और उपलब्ध दवाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था जनता के लिए सस्ती, सरल और सुरक्षित है, इसलिए इसे मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है. निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल की समस्याएं भी डिप्टी सीएम के सामने रखीं. दवाओं की उपलब्धता, समय पर डॉक्टरों की मौजूदगी और आधुनिक उपकरणों की कमी जैसे मुद्दे सामने आए. डिप्टी सीएम बैरवा ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों की परेशानी को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल किया जाए.

30 बेडेड नए आयुर्वेद अस्पताल का शिलान्यास जल्द : निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि बूंदी को बहुत जल्द 30 बेड का आधुनिक आयुर्वेद अस्पताल मिलने वाला है. इसके लिए गांधी ग्राम स्थित भूमि का चयन हो चुका है और लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बनाया जाएगा. बजट की स्वीकृति भी प्रक्रिया में है और भूमि पूजन शीघ्र ही होगा. बैरवा ने कहा कि नए अस्पताल के निर्माण से बूंदी जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और आयुर्वेद चिकित्सा को नया आयाम मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर गंभीर है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही उनकी प्राथमिकता है.

