बूंदी : छोटी काशी बूंदी धर्म और आस्था के महासागर में डूबने वाली है. पूरे 18 साल बाद भगवान श्री रंगनाथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर नगरवासियों को दिव्य दर्शन देंगे. इस अवसर पर शाम 5 बजे मोती महल से भव्य डोलयात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए शहरभर में उत्सव जैसा माहौल है.

भक्तों में उमंग की लहर : श्री रंगनाथ सेवा समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि इस बार देवस्थान विभाग ने भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर विराजित करने की अनुमति दी है. 18 वर्षों बाद यह दिव्य क्षण आने वाला है, जिससे शहर ही नहीं, आसपास के गांवों के श्रद्धालुओं में भी आनंद और उमंग की लहर है. उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों से श्री रंगनाथ स्वामी का स्वर्ण सिंहासन कोश कार्यलय के डबल लोक में बंद है.

इसे पढ़ें: परिवर्तिनी एकादशी पर खाटूश्यामजी का होगा विशेष फूलों से श्रृंगार, वीआईपी दर्शन रहेंगे बंद

राजपरिवार करेगा शुभारंभ : डोलयात्रा का शुभारंभ बूंदी के पूर्व राजपरिवार के सदस्य महाराव राजा वंशवर्धन सिंह भगवान श्री रंगनाथ, श्री गोविंदनाथ और श्री पीतांबर जी की आरती उतारकर करेंगे. स्वर्ण सिंहासन पर सजे-धजे भगवान के प्रथम दर्शन से ही श्रद्धालुओं में आस्था की तरंग दौड़ जाएगी. मोती महल से यात्रा निकलकर सबसे पहले बुलबुल का चबूतरा पहुंचेगी. इसके बाद तिलक चौक के जगदीश मंदिर और चारभुजा नाथ मंदिर में भव्य आरती होगी. पारंपरिक मार्ग से गुजरते हुए यात्रा राव भाऊ सिंह, कल्याण राय मंदिर और चौमुखा स्थित श्री हस्त गणेश मंदिर पहुंचेगी, जहां भक्तों की भीड़ विशेष पूजा-अर्चना में शामिल होगी.

उत्सव का केंद्र बनेगा शहर : डोलयात्रा जब चूड़ी बाजार, कागदी देवरा और सेठ जी का चौक जैसे प्रमुख बाजारों से गुजरेगी तो आसमान गूंज उठेगा "श्री रंगनाथ भगवान की जय" के नारों से. महिलाएं कलश सजाकर स्वागत करेंगी और भक्त भजन-कीर्तन में मग्न नज़र आएंगे. यात्रा का मुख्य पड़ाव राम सागर (रावला चौक) होगा. यहां महाराव राजा वंशवर्धन सिंह पुनः आरती उतारेंगे. अंत में डोलयात्रा श्री रंगनाथ मंदिर पहुंचकर महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ इस अद्भुत महोत्सव का समापन करेगी.