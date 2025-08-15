बूंदी : स्वतंत्रता दिवस की खुशी के बीच बूंदी में एक बड़ा हादसा हो गया. बूंदी के सेंट पॉल स्कूल में शुक्रवार सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हाल ही में बने हॉल की फॉल्स सीलिंग अचानक गिर गई. हादसे में 5 मासूम छात्र-छात्राएं घायल हो गए. हॉल मात्र 12 दिन पहले 3 अगस्त को उद्घाटन किया गया था.

कैसे हुआ हादसा? : सुबह करीब 9 बजे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम चल रहा था. बच्चे हॉल में मंच के सामने बैठकर गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देख रहे थे. तभी अचानक छत पर लगी फॉल्स सीलिंग का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा, जिससे बच्चों के ऊपर मलबा गिर गया. इसके बाद हॉल में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने बच्चों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग सहम गए. हादसे में घायल बच्चों को निजी वाहनों और एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है. फिलहाल सभी की हालत ठीक है, लेकिन 3 बच्चों को सिर में चोट आई है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान स्कूल में हादसा (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

इसे भी पढ़ें : झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: स्कूल की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत, रेस्क्यू जारी, PM मोदी ने जताया दुख

12 दिन पहले हुआ था उद्घाटन : जिस हॉल में यह हादसा हुआ, उसका निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ था और 3 अगस्त को इसका विधिवत शुभारंभ हुआ था. इसके बावजूद फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा, शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज, पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर और अस्पताल पहुंचे. कांग्रेस नेता सत्येश शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों से मुलाकात की और उनके उपचार की जानकारी ली. शर्मा ने कहा "यह हादसा बेहद गंभीर है.

झालावाड़ जैसे हादसों से नहीं सीखा सबक : स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ समय पहले झालावाड़ में भी एक स्कूल की छत का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हुए थी, लेकिन उसके बाद भी निर्माण गुणवत्ता की जांच और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे.

जांच के आदेश : प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज ने बताया कि स्कूल पहुंचे है. स्कूल प्रबंधन और निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार से जवाब-तलब की तैयारी शुरू कर दी है. तकनीकी टीम हॉल की संरचना और सीलिंग के गिरने के कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगी. स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी किए जा रहे हैं.