ETV Bharat / state

सस्ते सोने का झांसा देकर 4.50 लाख की ठगी की, दो शातिर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 12, 2025 at 7:36 PM IST 3 Min Read