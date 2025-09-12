सस्ते सोने का झांसा देकर 4.50 लाख की ठगी की, दो शातिर गिरफ्तार
बूंदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
Published : September 12, 2025 at 7:36 PM IST
बूंदीः लोगों को सस्ता सोना देने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले दो शातिर अपराधियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख 10 हजार रुपए नकद और दो कार जब्त की है. दोनों आरोपी हिस्ट्रीशीटर हैं और पहले भी लूट, डकैती, नकबजनी अवैध शराब तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं.
सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के ईटारसी निवासी नीरज यादव ने 25 अगस्त को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि खाटूश्यामजी मेले में उसकी मुलाकात इकबाल नामक व्यक्ति से हुई थी. इकबाल ने सस्ते सोने का सौदा कराने का लालच देकर संपर्क साधा और उसे बूंदी बुलाया.
मारपीट करके फरारः नीरज अपने साथी राजेश मोर्य के साथ बूंदी बस स्टैंड पहुंचा, जहां से आरोपी इकबाल और उसके साथी उन्हें कार से रामनगर ले गए. वहां बातचीत के दौरान आरोपियों ने पीड़ित से 4.50 लाख रुपए ले लिए, लेकिन सोना देने के बजाय नकली सोना थमा दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और जबरन वैन में बैठाकर दोनों को बूंदी बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए.
पुलिस की तगड़ी घेराबंदीः सदर थानाधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. टीम ने लगातार दबिशें दीं और आखिरकार दोनों शातिर ठग इकबाल पुत्र अन्धेरिया (42 वर्ष) और राजेश पुत्र अन्धेरिया (40 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपियों से दो कार और 3.10 लाख रुपए बरामद किए हैं.
ठगी का तरीका, धर्मस्थलों पर रचते थे जालः सीआई ने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी धार्मिक स्थलों और मेलों में लोगों से मेलजोल बढ़ाकर ‘सस्ता सोना’ मिलने का लालच देते थे. वे भरोसा जीतकर लोगों को रामनगर बुलाते, फिर नकली सोना देकर नकदी हड़प लेते और मारपीट कर भगा देते. आरोपी इकबाल थाना सदर का हिस्ट्रीशीटर है. दोनों आरोपी पूर्व में लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, मारपीट और अवैध शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में जेल जा चुके हैं.
एसपी बोले, नहीं बख्शे जाएंगे ठगः बूंदी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने कहा जिले में ठगी और लूटपाट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी से आमजन को राहत मिली है. फरार इनके साथियों की तलाश जारी है. एसपी ने कहा कि अजनबी लोगों के सस्ते सोने या माल के झांसे में न आएं.