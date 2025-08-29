बूंदी: शहर में नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही और असंवेदनशीलता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. लावारिश शवों को कचरा ट्रॉली में डालकर दाह संस्कार के लिए ले जाने और रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा मोक्ष रथ उपलब्ध नहीं करवाने के मामले ने पूरे शहर में रोष की लहर पैदा कर दी है. इस अमानवीय घटनाक्रम पर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा का तीखा बयान सामने आया है. ईटीवी भारत ने मामले को प्रमुखता से उठाया था.

विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि यह जानकर गहरा दुख हुआ कि नगर परिषद प्रशासन लावारिश शवों को कचरा गाड़ी में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर रहा है. उन्होंने इसे लेकर नगर परिषद सभापति को भी कठघरे में खड़ा किया. लावारिश लाशों को कचरे की गाड़ियों में ले जाना अपमानित करने जैसा है. उन्होंने कहा कि शवों का विधिवत तरीके से दाह संस्कार होना चाहिए. शर्मा ने कहा कि मृतकों के प्रति यह असंवेदनशीलता न केवल मानवता को शर्मसार करती है बल्कि समाज की आत्मा को भी आहत करती है.

स्थानीय विधायक ने सरकार से की ये मांग (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: मानवता शर्मशार! मोक्ष रथ होने पर भी लावारिस शवों को कचरा ट्रॉली से ले गए, जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ा - BUNDI NAGAR PARISHAD

जिला प्रशासन और सरकार से मांग: विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि वह राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि लावारिश शवों का विधिवत संस्कार हो और भविष्य में इस तरह की दुर्गति किसी भी शव के साथ न की जाए. उन्होंने कहा मृत्यु के बाद भी किसी इंसान की गरिमा बची रहनी चाहिए. नगर परिषद की यह हरकत अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर शहरवासियों में गहरा आक्रोश है.

पढ़ें: मिलिए रेखा माली से, 6 साल में किया 50 से अधिक लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार - INTERNATIONAL WOMENS DAY 2025

रेडक्रॉस सोसायटी पर भी साधा निशाना: विधायक शर्मा ने रेडक्रॉस सोसायटी को भी कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि यह संस्था सामाजिक कार्यों के लिए बनी है और इसे इस तरह की जिम्मेदारी उठानी चाहिए. मगर दुर्भाग्य से संस्था 30 लाख रुपये जैसी बड़ी राशि दीवारों की खूबसूरती पर खर्च कर रही है. अगर यही रकम मोक्ष रथ जैसी सामाजिक उपयोगिता वाली योजनाओं पर लगाई जाती, तो लावारिश शवों को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई मिलती.