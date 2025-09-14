ETV Bharat / state

बूंदी : 5 ब्लॉक में 90 से अधिक झोलाछापों पर कार्रवाई

5 ब्लॉक में 90 से अधिक झोलाछापों पर कार्रवाई, कई स्थानों पर अभी भी जारी : जिलेभर में अवैध रूप से इलाज कर रहे झोलाछापों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कस गया है. सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर ने बताया कि रविवार को जिले के पाँच ब्लॉक बूंदी, तालेड़ा, नैनवा, हिंडोली, केशव्रायपाटन और लाखेरी में एक साथ अभियान चलाया गया.

बूंदी: जिलेभर में रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ बड़ी और व्यापक कार्रवाई कर तहलका मचा दिया. मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाने वालों पर शिकंजा कसने से आमजन ने राहत की सांस ली है.

सभी ब्लॉक सीएमएचओ की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में अब तक करीब 90 झोलाछापों पर नोटिस जारी किए गए हैं. डॉ. सामर ने कहा कि कई स्थानों पर कार्रवाई अभी भी जारी है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. कई को नोटिस चस्पा कर सीज की कार्रवाई भी की गई है. सीएमएचओ ने बताया कि ब्लॉकवार कार्रवाई के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी, ताकि मेडिकल स्टोर और क्लीनिक की आड़ में चल रहे अवैध इलाज पर पूरी तरह रोक लग सके.

पूरे जिले में एकसाथ दबिश : राज्य स्तर से मिले निर्देशों और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के आदेशों की पालना में, सीएमएचओ डॉ. ओ.पी. सामर के मार्गदर्शन में जिलेभर में एक साथ अभियान चलाया गया. पांचों ब्लॉकों के बीसीएमओ अपनी टीमों के साथ अलग-अलग स्थानों पर पहुंचे और झोलाछापों के ठिकानों पर दबिश दी. कई जगह वर्षों से बिना पंजीकरण इलाज कर रहे क्लिनिक पाए गए. देईखेड़ा में तो मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे अवैध क्लिनिक का खुलासा हुआ, जहां मरीजों को खुलेआम गुमराह किया जा रहा था. मौके पर गहन जांच के बाद नोटिस जारी कर दिए गए.

5 ब्लॉक में 90 से अधिक झोलाछापों पर कार्रवाई

मरीजों के साथ खिलवाड़ : ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने माना कि झोलाछाप गलत दवाइयाँ देकर और अधकचरे इलाज से मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे. कई बार मामूली बीमारी गंभीर रूप ले लेती थी और हालत बिगड़ने पर मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी. विभागीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस तरह की लापरवाही कई गंभीर बीमारियों के मरीजों की जान पर भारी पड़ी.