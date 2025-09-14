ETV Bharat / state

बूंदी : 5 ब्लॉक में 90 से अधिक झोलाछापों पर कार्रवाई

झोलाछापों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप. कई स्थानों पर अभी भी जारी. जानिए पूरा मामला...

Action on Fake Doctors
झोलाछापों पर बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिलेभर में रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ बड़ी और व्यापक कार्रवाई कर तहलका मचा दिया. मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाने वालों पर शिकंजा कसने से आमजन ने राहत की सांस ली है.

5 ब्लॉक में 90 से अधिक झोलाछापों पर कार्रवाई, कई स्थानों पर अभी भी जारी : जिलेभर में अवैध रूप से इलाज कर रहे झोलाछापों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कस गया है. सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर ने बताया कि रविवार को जिले के पाँच ब्लॉक बूंदी, तालेड़ा, नैनवा, हिंडोली, केशव्रायपाटन और लाखेरी में एक साथ अभियान चलाया गया.

Action of Health Department
चिकित्सा विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Bundi)

सभी ब्लॉक सीएमएचओ की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में अब तक करीब 90 झोलाछापों पर नोटिस जारी किए गए हैं. डॉ. सामर ने कहा कि कई स्थानों पर कार्रवाई अभी भी जारी है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. कई को नोटिस चस्पा कर सीज की कार्रवाई भी की गई है. सीएमएचओ ने बताया कि ब्लॉकवार कार्रवाई के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी, ताकि मेडिकल स्टोर और क्लीनिक की आड़ में चल रहे अवैध इलाज पर पूरी तरह रोक लग सके.

पढ़ें : झोलाछाप चिकित्सक गिरफ्तार, उपचार के आधा घंटा बाद हुई थी युवक की मौत

पूरे जिले में एकसाथ दबिश : राज्य स्तर से मिले निर्देशों और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के आदेशों की पालना में, सीएमएचओ डॉ. ओ.पी. सामर के मार्गदर्शन में जिलेभर में एक साथ अभियान चलाया गया. पांचों ब्लॉकों के बीसीएमओ अपनी टीमों के साथ अलग-अलग स्थानों पर पहुंचे और झोलाछापों के ठिकानों पर दबिश दी. कई जगह वर्षों से बिना पंजीकरण इलाज कर रहे क्लिनिक पाए गए. देईखेड़ा में तो मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे अवैध क्लिनिक का खुलासा हुआ, जहां मरीजों को खुलेआम गुमराह किया जा रहा था. मौके पर गहन जांच के बाद नोटिस जारी कर दिए गए.

Action of Health Department
5 ब्लॉक में 90 से अधिक झोलाछापों पर कार्रवाई (ETV Bharat Bundi)

मरीजों के साथ खिलवाड़ : ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने माना कि झोलाछाप गलत दवाइयाँ देकर और अधकचरे इलाज से मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे. कई बार मामूली बीमारी गंभीर रूप ले लेती थी और हालत बिगड़ने पर मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी. विभागीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस तरह की लापरवाही कई गंभीर बीमारियों के मरीजों की जान पर भारी पड़ी.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTION ON FAKE DOCTORSस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़HEALTH FACILITY IN BUNDIBUNDI HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी, चीन से बढ़ाई थी नजदीकियां, तीनों हुए सत्ता से बाहर

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.