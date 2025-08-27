बूंदी: छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बूंदी की पहचान केवल यहां की झीलों, बावड़ियों और किलों तक सीमित नहीं है. यहां का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन इतना समृद्ध है कि यह शहर हर पर्व-त्योहार पर नए रंग में खिल उठता है. इन्हीं उत्सवों में सबसे बड़ा और अद्वितीय है गणेश महोत्सव, जिसने बूंदी की आत्मा पर गहरी छाप छोड़ी है. इस वर्ष यह महोत्सव अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है. आधी सदी का यह सफर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि मित्रता और एकता के संगम की दास्तान भी है.

दोस्तों में चर्चा से शुरुआत: गणेश महोत्सव का बीज वर्ष 1975 में बोया गया था. बूंदी के कुछ युवा मित्र चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र और गुजरात में गणेश चतुर्थी इतनी धूमधाम से क्यों मनाई जाती है?. हमारे बूंदी में क्यों नहीं मनाई जाती? इस सवाल ने सभी दोस्तों को झकझोरा. रोशन भड़क्तया बताते हैं, मेरे मित्र शोभाराम गुलाबवानी की बात दिल को छू गई. उसी क्षण हमने तय किया कि अब बूंदी भी गणपति बप्पा की भक्ति में डूबेगा. हमने पहली बार शोभायात्रा निकालने का संकल्प लिया और इस प्रकार परंपरा की शुरुआत हुई. उनके साथ दादा रामदत्त दाधीच, मदन मंदिर, मोहन नुवाल, किशन गोपाल मूंदड़ा, बलवंत भड़क्तया, मुकुट बिलिया, सोहन तोषनीवाल, द्वारका लाल मोमिया, गिरिराज कसेरा और बूटाराम पंजाबी जैसे मित्र भी जुड़े. सबने मिलकर ऐसा बीज बोया, जो आधी सदी बाद वटवृक्ष बन गया.

पढ़ें: गणेश महोत्सव 27 अगस्त से, भीलवाड़ा सहित 6 जिलों में बांटी जाएंगी इको-फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं - ECO FRIENDLY GANPATI IDOLS

इंदौर से लाए पहली प्रतिमा: रोशन भड़क्तया बताते हैं कि तब बूंदी में गणेश प्रतिमाएं नहीं बनती थीं. मित्र मंडली इंदौर गई और रोडवेज बस से पहली बड़ी प्रतिमा लाई. इस पर 750 रुपए खर्चा हुआ. उस दौर में यह बड़ी राशि थी, लेकिन आस्था की शक्ति में खर्च और थकान किसी को महसूस ही नहीं हुई. पहली शोभायात्रा में न साधन बड़े थे और न सजावट भव्य, मगर श्रद्धा की ऊर्जा में पूरा बूंदी शहर उमड़ पड़ा. ढोल-नगाड़ों की थाप और गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से बूंदी की गलियां गूंज उठीं.

शुरुआती वर्षों में भगवान गणेशजी की पूजा करते समिति पदाधिकारी (ETV Bharat Bundi)

15 हजार से लाखों तक का सफर: उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में महोत्सव का पूरा खर्च महज 15 हजार रुपए होता था. इसमें शोभायात्रा, सजावट और प्रसादी हो जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे दायरा बढ़ता गया. आज लाखों रुपए खर्च होते हैं. वर्ष 2024 में लगभग 8 लाख रुपए खर्च हुए. इस बार खर्च इससे अधिक होने की संभावना है. खास बात है कि यह महोत्सव एक संस्था नहीं, बल्कि पूरा शहर मिलकर करता है. हर नागरिक श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार योगदान करता है. यह समाज का पर्व बन चुका है.

पढ़ें: गुलाबी नगर गणेश भक्ति से सराबोर, लाखों भक्त पहुंचे गणेश धाम - GANESH CHATURTHI 2025

भूरा गणेश पर भव्य मंदिर का सपना: गणेश महोत्सव के संस्थापक सदस्य रोशन भड़क्तया कि इच्छा है कि भूरा गणेश प्रांगण में भव्य मंदिर बने. वे बताते हैं कि यह सपना उनके सभी मित्रों का था, लेकिन उनमें कई अब दुनिया में नहीं हैं. हर साल गणेश चतुर्थी पर उनकी यादें ताजा होती हैं. उन्होंने बताया कि अदालत से लेकर प्रशासनिक कार्यालयों और थाने तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सपना अधूरा ही रहा. आज भी बूंदीवासियों की सामूहिक इच्छा बन चुकी है कि भूरा गणेश अब भव्य मंदिर में विराजे.

गणेश महोत्सव के शुरू के साल में तैयारी करते समिति सदस्य (ETV Bharat Bundi (File Photo))

नई पीढ़ी का उत्साह: समय के साथ आयोजन का नेतृत्व नई पीढ़ी ने संभाल लिया. अब समिति अध्यक्ष महावीर मोदी, संयोजक महावीर जैन और संरक्षक विजयंत सिंह जैसे ऊर्जावान लोग इसे और भी भव्य रूप दे रहे हैं. आयोजन की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं. इस बार विशेष सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक संदेशों से युक्त झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी.

पढ़ें:उदयपुर का बोहरा गणेशजी मंदिर, जहां से भक्तों को मिलता था पैसा उधार, जानिए मंदिर का दिलचस्प इतिहास... - GANESH CHATURTHI 2025

मित्रता से भक्ति तक की यात्रा: गणेश महोत्सव समिति अध्यक्ष महावीर मोदी ने बताया कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है. यह मित्रता और आस्था का ऐसा संगम है, जिसने बूंदी को नई पहचान दी. 1975 की साधारण चर्चा आज बूंदी का गौरव बन चुकी है. पचास वर्षों की यात्रा में बूंदी ने केवल गणपति की भक्ति को आत्मसात नहीं किया, बल्कि दिखाया कि सामूहिकता और एकजुटता से कोई भी आयोजन कितना विराट रूप ले सकता है. गणेश महोत्सव केवल पूजा और शोभायात्रा तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक एकता का उदाहरण है. इसने हर वर्ग, मोहल्ले और जाति को जोड़ा है. यही कारण है कि इसे देखने कोटा, झालावाड़, बारां और टोंक से भी हजारों लोग आते हैं. बूंदी की पहचान धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों में रही है और गणेश महोत्सव ने इसे और मजबूत किया है.

महोत्सव के शुरुआती चित्र दिखाते सदस्य (ETV Bharat Bundi)

अद्भुत होता है नजारा: बूंदी में गणेश चतुर्थी पर अद्भुत नजारा होता है. गलियां रोशनी और फूलों से सजती हैं. ढोल-ताशों और बैंड-बाजों की गूंज से माहौल भक्तिमय बन जाता है. भव्य रथ पर विराजमान गणेश प्रतिमा के दर्शन करने हजारों लोग उमड़ते हैं. महिलाएं आरती के थाल से स्वागत करती हैं. बच्चे गणपति बप्पा मोरया के जयघोष करते हैं. सफेद ऐरावत हाथी, सजे घोड़े-बग्गियां, तेजाजी की घोड़ी का नृत्य, स्वचालित और सजीव झांकियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं.