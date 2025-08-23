ETV Bharat / state

बारिश बनी कहर: बूंदी में सेना और SDRF ने बचाई सैकड़ों जानें, बिजली और बस सेवाएं ठप - BUNDI FLOOD RESCUE SDRF

बूंदी में बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं. नदियां उफान पर हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है.

बारिश बनी कहर
बारिश बनी कहर (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 9:18 PM IST

बूंदी: जिले में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. नदी-नालों में आए उफान से कई गांव टापुओं में तब्दील हो गए. हालात बिगड़ने पर भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने शनिवार को पूरे दिन अलग-अलग इलाकों में राहत व बचाव अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी राजेंद्र कुमार मीणा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे और जवानों के साथ पानी भरे इलाकों में घूमकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया.

टापू पर फंसे 50 से अधिक लोगों को बचाया : रायथल थाना क्षेत्र के रिहाना की बाड़ी गांव में मेज नदी के उफान से टापू पर फंसे 50 से अधिक ग्रामीणों को सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने 3 किमी दूर तक लगातार प्रयास कर सुरक्षित बाहर निकाला. एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है और और अधिक प्रभावित क्षेत्रों में टीमें तैनात की गई हैं.

सेना ने संभाला मोर्चा
सेना ने संभाला मोर्चा (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

चाकन नदी में फंसे 8 ग्रामीण और पशु भी सुरक्षित : ग्राम पंचायत नवलपुरा के बालापुरा-केशवपुरा में चाकन नदी में फंसे 8 जनों को भी सेना और एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला. इनमे मधु कुमारी, मनभर बाई, अभिषेक, नारायणी बाई, कल्याण, मोजीराम, ओमप्रकाश और अन्य शामिल हैं. टीम ने ग्रामीणों के साथ उनके पालतू जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाला.

इंदरगढ़ के बाबई से 17 लोगों का रेस्क्यू : इंदरगढ़ तहसील के बाबई गांव में बाढ़ग्रस्त इलाके से 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. इस दौरान लाखेरी एसडीएम अरविंद शर्मा और तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा मौके पर मौजूद रहे. रेस्क्यू में महिलाओं, पुरुषों और जानवरों सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया.

भारी बारिश से बिजली व्यवस्था ध्वस्त : लगातार बारिश से जिले की बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई. केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र में 162 बिजली के पोल टूट गए, जबकि 21 ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए. अधीक्षण अभियंता आरके बैरवा ने बताया कि 14 घरेलू और 7 कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर गिरने से आपूर्ति ठप रही. कई जीएसएस से जुड़ी 33 केवी लाइनों को पानी में डूबने के कारण बंद करना पड़ा. हालांकि पानी का स्तर कम होने पर आपूर्ति बहाल करने का काम युद्धस्तर पर जारी रहेगा.

फंसे लोग सुरक्षित निकाले
फंसे लोग सुरक्षित निकाले (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

यात्री सेवाएं ठप, लोग परेशान : भारी बारिश और जलभराव के कारण बूंदी डिपो की बस सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं. कोटा-जयपुर वाया नैनवा, बूंदी-इंदरगढ़, बूंदी-लाखेरी वाया गेंडोली, नैनवा-कोटा वाया खटकड़ सहित 15 से अधिक मार्ग बंद रहे. इससे कई यात्री बीच रास्ते फंसे रहे. बूंदी आगार मुख्य प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि 22 और 23 अगस्त को बस संचालन बाधित रहने से आय और यात्रीभार दोनों पर असर पड़ा. इंदौर से आने-जाने वाली पांच बसें भी जाम के कारण घंटों लेट चलीं.

