बूंदी के जिला अस्पताल को दो बार मिले नोटिस, फिर भी नहीं ली एनओसी
जयपुर के एसएमएस हादसे के बाद बूंदी अस्पताल में रियल्टी चेकिंग के दौरान फायर उपकरण तो मिले लेकिन फायर एनओसी नहीं थी.
Published : October 7, 2025 at 8:13 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 8:55 AM IST
बूंदी: राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग आठ जिंदगियां लील गई. इससे बूंदी जिला अस्पताल समेत प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों के सुरक्षा इंतजाम चर्चा का विषय बन गए. जिला प्रशासन ने भले ही सजगता दिखाते हुए बूंदी अस्पताल का निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की, लेकिन जिला अस्पताल के पास आज तक फायर एनओसी नहीं है.
जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बूंदी जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी व्यवस्था परखने के निर्देश दिए. अस्पताल अधीक्षक एनएल मीणा ने दावा किया कि फायर सेफ्टी उपकरण पहले से मौजूद हैं. अब उन्हें और दुरुस्त किया जा रहा है. ICU में करीब 8 अग्निशमन सिलेंडर हैं. अन्य जगह इंतजाम है, मगर खुलासा हुआ कि बूंदी अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं है.
जिम्मेदार कौन: नगर परिषद ने अस्पताल प्रशासन को दो बार नोटिस जारी कर फायर एनओसी लेने को कहा, लेकिन अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया. सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर जगह एनओसी ली जा चुकी है, लेकिन जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने एनओसी नहीं ली. यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है कि जहां सैकड़ों मरीज हर दिन इलाज कराने आते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था कागजों तक सिमटी है. उपकरण भले लगे हों, लेकिन एनओसी का नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही है. बूंदी अस्पताल में जयपुर जैसा हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?