बूंदी के जिला अस्पताल को दो बार मिले नोटिस, फिर भी नहीं ली एनओसी

बूंदी जिला अस्पताल में अग्निशमन सिलेंडर ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 7, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : October 7, 2025 at 8:55 AM IST 2 Min Read

बूंदी: राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग आठ जिंदगियां लील गई. इससे बूंदी जिला अस्पताल समेत प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों के सुरक्षा इंतजाम चर्चा का विषय बन गए. जिला प्रशासन ने भले ही सजगता दिखाते हुए बूंदी अस्पताल का निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की, लेकिन जिला अस्पताल के पास आज तक फायर एनओसी नहीं है. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बूंदी जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी व्यवस्था परखने के निर्देश दिए. अस्पताल अधीक्षक एनएल मीणा ने दावा किया कि फायर सेफ्टी उपकरण पहले से मौजूद हैं. अब उन्हें और दुरुस्त किया जा रहा है. ICU में करीब 8 अग्निशमन सिलेंडर हैं. अन्य जगह इंतजाम है, मगर खुलासा हुआ कि बूंदी अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं है.

