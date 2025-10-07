ETV Bharat / state

बूंदी के जिला अस्पताल को दो बार मिले नोटिस, फिर भी नहीं ली एनओसी

जयपुर के एसएमएस हादसे के बाद बूंदी अस्पताल में रियल्टी चेकिंग के दौरान फायर उपकरण तो मिले लेकिन फायर एनओसी नहीं थी.

Fire fighting cylinder at Bundi District Hospital
बूंदी जिला अस्पताल में अग्निशमन सिलेंडर (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 8:13 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 8:55 AM IST

बूंदी: राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग आठ जिंदगियां लील गई. इससे बूंदी जिला अस्पताल समेत प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों के सुरक्षा इंतजाम चर्चा का विषय बन गए. जिला प्रशासन ने भले ही सजगता दिखाते हुए बूंदी अस्पताल का निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की, लेकिन जिला अस्पताल के पास आज तक फायर एनओसी नहीं है.

जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बूंदी जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी व्यवस्था परखने के निर्देश दिए. अस्पताल अधीक्षक एनएल मीणा ने दावा किया कि फायर सेफ्टी उपकरण पहले से मौजूद हैं. अब उन्हें और दुरुस्त किया जा रहा है. ICU में करीब 8 अग्निशमन सिलेंडर हैं. अन्य जगह इंतजाम है, मगर खुलासा हुआ कि बूंदी अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं है.

एनओसी को लेकर बोले... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: जयपुर के SMS अस्पताल में भीषण आग, 8 मरीजों की मौत, पीड़ितों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप - FIRE IN SMS HOSPITAL

Bundi District Hospital
बूंदी जिला अस्पताल (ETV Bharat Bundi)

जिम्मेदार कौन: नगर परिषद ने अस्पताल प्रशासन को दो बार नोटिस जारी कर फायर एनओसी लेने को कहा, लेकिन अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया. सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर जगह एनओसी ली जा चुकी है, लेकिन जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने एनओसी नहीं ली. यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है कि जहां सैकड़ों मरीज हर दिन इलाज कराने आते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था कागजों तक सिमटी है. उपकरण भले लगे हों, लेकिन एनओसी का नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही है. बूंदी अस्पताल में जयपुर जैसा हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

Last Updated : October 7, 2025 at 8:55 AM IST

BUNDI DISTRICT HOSPITALSECURITY ARRANGEMENTS CHECKEDFIRE IN JAIPUR SMS HOSPITAL8 FIRE FIGHTING CYLINDERS IN ICUNEGLIGENCE IN BUNDI HOSPITAL

