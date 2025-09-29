ETV Bharat / state

डाबी में कुल्हाड़ी से वार कर युवक की नृशंस हत्या, जान बचाने का कोई मौका तक नहीं मिला

बूंदी: डाबी थाना क्षेत्र के चौहानों की झोपड़ियां गांव में रविवार रात एक ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. सोते हुए युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. रात के अंधेरे में हुई यह वारदात इतनी नृशंस थी कि शव को देखकर ग्रामीणों की रूह कांप उठी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन इससे पहले ही पीड़ित की कोटा अस्पताल में मौत हो चुकी थी.

सोते हुए किया गया वार, मौत से पहले तड़प उठा हरिराम : डीएसपी हेमंत गौतम ने बताया कि मृतक युवक हरिराम किर गांव में कालू राम गुर्जर के कृषि फार्म पर हाली का काम करता था. रोज की तरह वह बीती रात फार्म पर बने झोपड़े में सो रहा था. रविवार देर रात गांव का ही मुकेश गुर्जर वहां पहुंचा और अचानक कुल्हाड़ी से हरिराम के सिर पर वार कर दिया. नींद में डूबे हरिराम के पास अपनी जान बचाने का कोई मौका तक नहीं था. गंभीर हालत में लहूलुहान हरिराम को लोगों ने तत्काल कोटा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया.

हत्यारे की तलाश में पुलिस : घटना की जानकारी मिलते ही डाबी थाना पुलिस और डीएसपी हेमंत गौतम घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. डीएसपी गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपी मुकेश गुर्जर द्वारा हरिराम की कुल्हाड़ी से हत्या की पुष्टि हो रही है. पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाए हैं और जांच में जुट गई है. उधर जिले के एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया है. यह टीम आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है. पुलिस गांव और आसपास के इलाकों में संभावित ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है.

