बड़ा हादसा : मेज नदी में गिरी बेकाबू कार, गहरे पानी में समाई
राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा. मेज नदी के गहरे पानी में सामई अनियंत्रित कार. मौके पर मचा हड़कंप.
Published : September 17, 2025 at 9:51 PM IST
बूंदी: जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में लाखेरी-कोटा मार्ग पर पापड़ी मेज नदी पुलिया पर बुधवार रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तेज रफ्तार से जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे मेज नदी में गिर गई. कार के पानी में गिरते ही इतनी तेज आवाज गूंजी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए.
लोग दौड़कर नदी किनारे पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ उफनती लहरें थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में तीन से चार लोगों के सवार होने की संभावना जताई जा रही है. जैसे ही यह खबर फैली, पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
इंद्रगढ़ तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पीछे चल रहे वाहन चालकों ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उनके आगे कार चल रही थी. पापड़ी मेज नदी पुलिया पर अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. मीणा ने बताया कि घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर बूंदी से सीओ रवि वर्मा रवाना हो गए हैं, साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है. मौके पर लाखेरी एसडीएम अरविंद्र शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर, थाना प्रभारी सुभाष शर्मा सहित स्थानीय गोताखोर मौजूद रहकर नदी में गिरी गाड़ी की तलाश में जुटे हैं.
पढ़ें : पार्वती नदी में एक ही परिवार के पांच लोग डूबे, चार को बचाया गया, एक की मौत
पुलिस-प्रशासन मौके पर : घटना की सूचना मिलते ही लाखेरी थाना प्रभारी सुभाष शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति पर काबू पाने और भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए. वहीं, प्रशासन ने भी राहत-बचाव कार्य तुरंत आरंभ कर दिया. थोड़ी ही देर में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंच गई. बचाव दल ने नदी में उतरकर कार और उसमें सवार लोगों की तलाश शुरू की. हालांकि, तेज धारा और गहराई उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है.
सैकड़ों की भीड़ जमा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी : हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर उमड़ पड़े. देखते ही देखते नदी किनारे सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई. हर किसी की नजरें नदी की लहरों पर टिकी थीं. कोई दुआ मांग रहा था तो कोई अफसोस जता रहा था. रेस्क्यू टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है.
गोताखोर बार-बार नदी में उतर रहे हैं, लेकिन नदी में इस समय पानी का बहाव तेज होने से और अंधेरा होने से बचाव कार्य बेहद कठिन हो गया है. उधर हादसे के चश्मदीद अब भी उस तेज धमाके और कार के पानी में डूबते हुए दृश्य को याद कर सहम रहे हैं. फिलहाल, कार और उसमें सवार लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है. रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहने की संभावना है.