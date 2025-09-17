ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : मेज नदी में गिरी बेकाबू कार, गहरे पानी में समाई

बूंदी: जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में लाखेरी-कोटा मार्ग पर पापड़ी मेज नदी पुलिया पर बुधवार रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तेज रफ्तार से जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे मेज नदी में गिर गई. कार के पानी में गिरते ही इतनी तेज आवाज गूंजी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. लोग दौड़कर नदी किनारे पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ उफनती लहरें थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में तीन से चार लोगों के सवार होने की संभावना जताई जा रही है. जैसे ही यह खबर फैली, पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इंद्रगढ़ तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पीछे चल रहे वाहन चालकों ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उनके आगे कार चल रही थी. पापड़ी मेज नदी पुलिया पर अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. मीणा ने बताया कि घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर बूंदी से सीओ रवि वर्मा रवाना हो गए हैं, साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है. मौके पर लाखेरी एसडीएम अरविंद्र शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर, थाना प्रभारी सुभाष शर्मा सहित स्थानीय गोताखोर मौजूद रहकर नदी में गिरी गाड़ी की तलाश में जुटे हैं. पढ़ें : पार्वती नदी में एक ही परिवार के पांच लोग डूबे, चार को बचाया गया, एक की मौत