गुढ़ा बांध के 18 गेट खोले, मेज नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगह बाढ़ के हालात...रास्ते बंद - MONSOON IS ACTIVE AGAIN IN BUNDI

गुढ़ा बांध के 18 गेट खोले ( ETV Bharat Bundi )

Published : July 28, 2025 at 12:40 PM IST | Updated : July 28, 2025 at 1:59 PM IST

बूंदी: जिले में मानसून फिर सक्रिय हुआ. बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. जिले की नदी, तालाब और नाले उफान पर हैं. कई कस्बे व गांवों का संपर्क कट गया. जिले के बड़े बांधों में शुमार गुढ़ा बांध में लगातार पानी की आवक के चलते सोमवार सुबह 18 गेट खोलने पड़े. इससे 56 हजार क्यूसेक पानी निकाला जाएगा. उधर, उफनी घोड़ा पछाड़ नदी ने नमाना-बूंदी और बरूधन-कोटा मार्ग बंद करा दिया. हिंडोली के पगारा गांव का राजपूतों का तालाब ओवरफ्लो होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया. मेज नदी में उफान ने बूंदी-लाखेरी मार्ग अवरुद्ध हो गया. गुढ़ा बांध के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार कसाना ने बताया कि बांध में भराव क्षमता से एक फीट ज्यादा पानी भर गया. सुबह ऑटोमैटिक स्काडा सिस्टम से बांध के 18 गेट खोले. प्रशासन गुढ़ा बांध के 30 गेटों पर नजर रखे है. बीते 24 घंटे से बांध में लगातार आ रहे पानी को देखते मेज नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया. हिंडोली प्रशासन ने डूब क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. उपखंड से लाखेरी तक के कई गांवों में जलभराव और बाढ़ के हालत की आशंका है. बूंदी में झमाझम का दौर जारी, उफने नदी-नाले (ETV Bharat Bundi)

July 28, 2025 at 1:59 PM IST