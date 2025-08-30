हमीरपुर: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. जरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत माइलस्टोन 148.8 इटैलियाबाजा सर्विस लेन के पास रात करीब 8 बजे दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने टकरा गईं. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये.

अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा: थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि हादसे में रवि निषाद (30 वर्ष) पुत्र मोहनलाल, निवासी ग्राम बिलगांव थाना चिकासी और सनी (20 वर्ष) पुत्र कामता अहिरवार, निवासी ग्राम हरदुआ थाना चिकासी की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक अपने-अपने गांव से किसी काम के सिलसिले में निकले थे. अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना हो गयी.

दो घायलों की हालत बेहद नाजुक: थाना प्रभारी बताया कि मोटरसाइकिलों की टक्कर में भगत सिंह (22 वर्ष) पुत्र मुन्ना राजपूत, निवासी ग्राम हरदुआ थाना चिकासी और अभय (12 वर्ष) पुत्र लालसिंह, निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगंवा गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को सीएचसी राठ में भर्ती कराया गया. वहां उनका इलाज जारी है. दोनों की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

एक्सप्रेसवे की लाइट्स बंद रहने का आरोप: थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. बंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य कर दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर लगी लाइट्स बंद रहती हैं. अंधेरे और तेज रफ्तार के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं.

