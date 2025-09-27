ETV Bharat / state

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में दर्दनाक सड़क हादसा, छत्तीसगढ़ निवासी मां बेटे की मौत

अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी : पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी तलविन्दर उर्फ अमन बाजवा अपनी मां रूपरानी बाजवा के साथ स्कॉर्पियो से पंजाब जा रहे थे. दोपहर करीब साढ़े बारह बजे उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. भीषण हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई.शुरुआती जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार के कारण वाहन का पिछला टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई.

हमीरपुर : उत्तरप्रदेश के हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जरिया थाना क्षेत्र के उमरिया गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई. जिसमें मां बेटे की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों चित्रकूट से पंजाब जा रहे थे. जरिया थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 134 के पास हुआ. घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

रेस्क्यू के बाद गाड़ी से निकाले गए शव : सूचना मिलते ही जरिया थाना प्रभारी मयंक चंदेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद शव गाड़ी के अंदर ही फंसे रह गए थे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला. क्षतिग्रस्त वाहन को भी क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया, जिससे यातायात सामान्य हो सका.हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोग भी पुलिस की मदद में जुटे.

छत्तीसगढ़ निवासी मां बेटे की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसे की सूचना करीब एक घंटे पहले मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया.फिलहाल शव पोस्टमार्टम हाउस भेजे गए हैं और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है.गाड़ी में तलाशी के दौरान 4 लाख रुपए कैश और बैग मिले हैं. बताया जा रहा है कि अमन बाजवा अपनी पत्नी को लेने के लिए पंजाब जा रहे थे.- मयंक चंदेल, जरिया थाना प्रभारी

तेज रफ्तार के कारण हादसा : लोगों ने बताया कि सड़क पर पलटते ही स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. मां-बेटे की मौत की खबर परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर राठ सीएचसी मॉर्च्युरी भेज दिया है. जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल वैधानिक कार्यवाही कर रही है. एक्सप्रेस-वे पर यातायात अब सुचारू रूप से चल रहा है.

