लखनऊ में फ्लैट खरीदने का बम्पर ऑफर, फेस्टिव सीजन में LDA दे रहा 1 से 2 लाख रुपये की छूट
22 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक वैध रहेगा ऑफर, पूर्व में दी जा रही छूट भी बम्पर ऑफर के साथ प्रभावी रहेंगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 8:43 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण इस फेस्टिव सीजन में लोगों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है. ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ में उपलब्ध फ्लैटों पर 1 से लेकर 2 लाख रुपये की छूट मिलेगी. यह ऑफर 22 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक वैध रहेगा. इसके साथ पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी.
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत विक्रय किया जा रहा है. जिसमें खरीदारों को कई प्रकार की सहूलियत व छूट मिलती है. इसके तहत 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूर्ण धनराशि जमा करने पर 06 से 03 प्रतिशत की छूट दी जाती है.
नवरात्रि, दशहरा व दीपावली के उपलक्ष्य में ‘पहले आओ पहले-पाओ योजना’ में उपलब्ध फ्लैटों पर बम्पर ऑफर निकाला जा रहा है. जिसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण/आवंटन कराने पर 1, 50 से 75 लाख रुपये के फ्लैटों पर 1.50 लाख और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर 2 लाख रूपये की छूट दी जाएगी. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि यह बम्पर ऑफर 22 सितम्बर 2025 से एक महीने के लिए ही मान्य रहेगा. निर्धारित अवधि में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को इस बम्पर ऑफर का लाभ तो मिलेगा ही साथ में पहले से दी जा रही सभी प्रकार की छूट अलग से मिलेंगी.