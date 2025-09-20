ETV Bharat / state

लखनऊ में फ्लैट खरीदने का बम्पर ऑफर, फेस्टिव सीजन में LDA दे रहा 1 से 2 लाख रुपये की छूट

22 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक वैध रहेगा ऑफर, पूर्व में दी जा रही छूट भी बम्पर ऑफर के साथ प्रभावी रहेंगी

पहले आओ-पहले पाओ योजना के तहत फ्लैटों की बिक्री.
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण इस फेस्टिव सीजन में लोगों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है. ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ में उपलब्ध फ्लैटों पर 1 से लेकर 2 लाख रुपये की छूट मिलेगी. यह ऑफर 22 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक वैध रहेगा. इसके साथ पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी.

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत विक्रय किया जा रहा है. जिसमें खरीदारों को कई प्रकार की सहूलियत व छूट मिलती है. इसके तहत 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूर्ण धनराशि जमा करने पर 06 से 03 प्रतिशत की छूट दी जाती है.

जानिए कहां-कहां फ्लैट उपलब्ध.
जानिए कहां-कहां फ्लैट उपलब्ध.

नवरात्रि, दशहरा व दीपावली के उपलक्ष्य में ‘पहले आओ पहले-पाओ योजना’ में उपलब्ध फ्लैटों पर बम्पर ऑफर निकाला जा रहा है. जिसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण/आवंटन कराने पर 1, 50 से 75 लाख रुपये के फ्लैटों पर 1.50 लाख और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर 2 लाख रूपये की छूट दी जाएगी. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि यह बम्पर ऑफर 22 सितम्बर 2025 से एक महीने के लिए ही मान्य रहेगा. निर्धारित अवधि में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को इस बम्पर ऑफर का लाभ तो मिलेगा ही साथ में पहले से दी जा रही सभी प्रकार की छूट अलग से मिलेंगी.

एक व्यक्ति कई फ्लैट खरीद सकते हैं.
500 से 1900 वर्गफीट के फ्लैट उपलब्धः एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न योजनाओं में 500 से 1900 वर्गफिट क्षेत्रफल के 1 बीएचके, 2 बीएचके व 03 बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं. जिनकी कीमत लगभग 22 लाख से 1.08 करोड़ रुपये तक है. इसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत व सामान्य नागरिकों को 35 प्रतिशत भुगतान करने पर हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा भी दिया जा रहा है. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास एवं ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकेगा.इसे भी पढ़ें- मेरठ में आवास विकास परिषद लाया सस्ते फ्लैट की स्कीम; 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

