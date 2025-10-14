ETV Bharat / state

यूपी में 14000 फ्लैट्स पर बंपर छूट; LDA और UPAVP का दीपावली गिफ्ट, त्यौहारी सीजन में 15% तक होगी बचत

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण का खास ऑफर, जानिए कब तक उठा सकेंगे लाभ.

खरीदारों को मिलेगी राहत.
खरीदारों को मिलेगी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 1:51 PM IST

4 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UPAVP) और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने लोगों को दीपावली पर छूट देने का ऐलान किया है. करीब 14000 फ्लैट्स के दाम 5 से 15 प्रतिशत तक कम कर दिए गए है. लोगों को सहूलियत देने के लिए दोनों विभागों ने यह ऑफर लागू कर दिया है.

अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल ने बताया कि परिषद ने अपने खाली पड़े लगभग 12 हजार फ्लैटों पर 5 से 15 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है. यह छूट पूरे प्रदेश में लागू होगी, खासकर उन योजनाओं में जहां 20 प्रतिशत से ज्यादा फ्लैट खाली हैं. लखनऊ में ही परिषद के ऐसे 2,000 से ज्यादा फ्लैट उपलब्ध हैं.

पहले केवल 5% तक ही मिलती थी छूट : अपर आवास आयुक्त ने बताया कि अवध विहार और वृंदावन योजनाओं में भी करीब 3,000 फ्लैटों पर यह लाभ मिलेगा. परिषद के बोर्ड की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया. नीरज शुक्ला ने बताया कि पहले एकमुश्त भुगतान पर सिर्फ 5 प्रतिशत छूट दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. अगर कोई खरीदार पंजीकरण के 60 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी रकम चुकाता है तो उसे 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

लोग पूरी कर सकते हैं आवास का सपना.
लोग पूरी कर सकते हैं आवास का सपना. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

50 प्रतिशत रकम चुकाने पर ही मिल जाएगा कब्जा : उन्होंने बताया कि 90 दिनों में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है. यह छूट न सिर्फ कीमत में कमी लाएगी, बल्कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के घर का सपना भी पूरा करेगी. इसके अलावा परिषद ने अन्य राहत भी दी है. इसके तहत अब फ्लैट की 50 प्रतिशत रकम चुकाने पर ही कब्जा मिल जाएगा. बाकी पैसे 10 साल की आसान किस्तों में अदा किए जा सकते हैं. किस्तों पर ब्याज दर को भी घटाकर 8.50 प्रतिशत कर दिया गया है. यह पहले 11.50 प्रतिशत था.

सुलतानपुर, गाजियाबाद आदि शहरों के लोग भी उठा सकेंगे लाभ : अपर आवास आयुक्त ने बताया कि अगर कोई खरीदार 10 साल से पहले ही किस्तें पूरी कर देता है तो उसे 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. यह सुविधा बिना लॉटरी के सीधे आवंटन पर लागू होगी. प्रदेश भर में आवास विकास की योजनाओं में करीब 10 से 12 हजार फ्लैट खाली पड़े हैं. लखनऊ के अलावा मऊ, गाजीपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, बाराबंकी और गाजियाबाद जैसे जिलों में भी सैकड़ों फ्लैट उपलब्ध हैं.

कुल 14 हजार फ्लैट्स खाली.
कुल 14 हजार फ्लैट्स खाली. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

वेबसाइट पर जाकर कराएं ऑनलाइन बुकिंग : परिषद के अधिकारियों के मुताबिक यह योजना खाली फ्लैटों को जल्द बिकवाने और रख-रखाव का खर्च बचाने के लिए शुरू की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत भी कई फ्लैट सब्सिडी के साथ मिलेंगे. आवेदन के लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upavp.in पर जाएं. वहां ऑनलाइन बुकिंग, ई-चालान और किस्त भुगतान की सुविधा उपलब्ध है.

'पहले आओ पहले पाओ' के तहत मिल रहे फ्लैट : दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण के भी करीब 2 हजार फ्लैट खाली हैं. ये फ्लैट पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत आवंटित किए जा रहे हैं. उनमें भी 5 से 15% तक छूट देने का निर्णय लिया गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लोगों को कम कीमत में फ्लैट देने के लिए प्राधिकरण ने यह तोहफा दिया है.

कई शहरों के लोगों को मिलेगा फायदा.
कई शहरों के लोगों को मिलेगा फायदा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

इतनी है फ्लैट की कीमत : UPAVP और LDA के फ्लैटों पर 30 नवंबर तक लोग इस छूट का लाभ उठा सकते हैं. ये फ्लैट अलग-अलग कैटेगरी के हैं. इनकी कीमत 20 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक है. ग्राहक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार चुनाव कर सकते हैं.

