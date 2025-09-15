ETV Bharat / state

सर्राफा व्यापारियों का ऐलान, धारा 411/412 में सुधार का वादा करने वाली पार्टी को ही देंगे वोट

बिहार के सर्राफा व्यापारियों ने सरकार के समक्ष बड़ी मांग रखी है. कहा कि जो उनके हक की लड़ाई लड़ेगा वो उनके साथ रहेंगे.

ASHOK VErMA PATNA
अशोक वर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सर्राफा और सुनार समुदाय ने राजनीतिक दलों के सामने अपनी बड़ी मांग रख दी है. आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि सर्राफा व्यापारियों की मांग पूरी नहीं हुई तो वोट भी नहीं मिलेगा. उन्होंने ऐलान किया कि धारा 411/412 (BNS 317) में सुधार का वादा जो भी राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में करेगी, सुनार और सर्राफा समुदाय उसी दल को समर्थन देगा.

'अंग्रेजों का कानून आज भी लागू है' : अशोक वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह कानून अंग्रेजों के जमाने से लागू है और आज भी इसका दुरुपयोग हो रहा है. जिस प्रकार धारा 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर समय की मांग के अनुसार बदलाव किया गया, उसी तरह से इस कानून में भी संशोधन होना चाहिए.

''16 अगस्त 2024 को संगठन की ओर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन दिया गया था. इसके बाद 24 अगस्त 2025 को डीजीपी को भी पत्र सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द मुंबई की तर्ज पर गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई. डीजीपी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.''- अशोक वर्मा, बिहार अध्यक्ष,आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन

'स्वर्ण व्यवसायी अपमानित महसूस कर रहे' : फेडरेशन अध्यक्ष ने बताया कि रोजाना बिहार के अलग-अलग जिलों में सुनार और सर्राफा व्यापारियों को झूठे आरोप में जेल भेजा जा रहा है. पुलिस अक्सर चोर के बयान के आधार पर ही दुकानदार को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं देती. इससे व्यापारी समुदाय लगातार अपमान और परेशानियों का सामना कर रहा है. अशोक वर्मा ने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में गंभीर नहीं हैं, जिसके कारण व्यापारियों का धैर्य जवाब दे रहा है.

सर्राफा व्यापारी की 2% है आबादी : अशोक वर्मा ने साफ कहा कि अब संगठन ने ठान लिया है कि जब तक धारा 411/412 (BNS 317) में सुधार का वादा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं दिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सुनार और सर्राफा व्यापारी पूरे बिहार में लगभग 2% हैं. यह संख्या भले छोटी लगे लेकिन किसी भी दल के जीत-हार में निर्णायक साबित हो सकती है. इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस समुदाय की मांगों को गंभीरता से लेना होगा.

आने वाले दिनों में चलेगा अभियान : अशोक वर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन एक व्यापक अभियान चलाएगा और सभी सर्राफा व्यापारियों को इस मुद्दे पर एकजुट करेगा. यदि राजनीतिक दल उनकी मांगों की अनदेखी करेंगे, तो व्यापारी वर्ग वोट के जरिए इसका जवाब देगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में वोट केवल उसी दल को मिलेगा, जो अपने घोषणा पत्र में सुधार का ठोस वादा करेगा.

