कौशाम्बी: यूपी के कौशाम्बी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी से तमंचे के बल पर पांच लाख रुपये के गहने लूट लिया. विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.



जानकारी के अनुसार, घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रो गांव स्थित ससुर खदेरी नदी पुल के पास की है. कोर्रो गांव के रहने वाले तेजस्वी प्रसाद वर्मा की फैजीपुर चौराहे का सर्राफा की दुकान है.



रविवार की सुबह तेजस्वी का बेटा दीपक वर्मा घर से जेवरात लेकर दुकान जा रहा था. जैसे वह ससुर खदेरी नदी के पुल पर पहुंचा तो बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की. इस दौरान बदमाशों ने तमंचे से सर्राफा व्यापारी दीपक वर्मा पर फायरिंग दी, जिससे वह घायल हो गए, फिर बदमाशों ने ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि बैग में 5 लाख रुपये के जेवरात थे.

शिवांक सिंह क्षेत्राधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, फायरिंग की आवाज सुनने के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जानकारी मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह सीओ मंझनपुर शिवांक सिंह के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल व्यापारी से पूरे मामले की जानकारी लिया. दिनदहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.





क्षेत्राधिकार मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि कोर्रो गांव के ससुर खदेरी नदी पुल के पास बाइक सवार दो से तीन बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी दीपक वर्मा को गोली मारकर गहनों से भरे बैग लेकर फरार हो गए. व्यापारी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. सीसीटीवी फुटेज की आधार से पता चला है कि बदमाश फैजीपुर गांव की तरफ भागे हुए हैं. बदमाशों की तलाश की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.





