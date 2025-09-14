ETV Bharat / state

बरेली में जमीनी विवाद में चली गोलियां, दरोगा, सिपाही सस्पेंड, राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल पर भी गिरी गाज

बरेली : अलीगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी मामले में एक दरोगा और एक हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं जिलाधिकारी ने तहसील आंवला के राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल को अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है.

शनिवार को राजपुर कला गांव में जमीन पर कब्जे करने को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलियां चली थीं. जिसमें पांच लोग घायल हुए थे. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी.

रविवार को पुलिस ने एक पक्ष के चार तो दूसरे पक्ष के दो लोगों सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूत बरामद हुए हैं. जबकि फरार अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.