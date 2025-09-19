ETV Bharat / state

ईस्ट टेक 2025: प्रदर्शनी में बुलेट प्रूफ बंकर और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, कई अन्य उपकरण दिखा रहे नए भारत की ताकत

रांची: दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक उपकरण हैं. जिसका इस्तेमाल समय समय पर ऑपरेशन के दरम्यान होता रहा है. ये उपकरण तेजी से भारत में निर्माण होने लगे हैं. डिफेंस सेक्टर में हाल के सालों में एमएसएमई और स्टार्टअप के जरिए नये नये रक्षा उपकरण तैयार हो रहे हैं जिसकी प्रदर्शनी इन दिनों ईस्ट टेक 2025 के माध्यम से रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है.

यहां बंकर से लेकर मिसाइल को सुरक्षित रखने तक के उपकरण की लाइव प्रस्तुति हम सभी को देखनी चाहिए. करीब 200 स्टॉल से सजा, टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आपको डीआरडीओ से लेकर सेना के वाहन और अत्याधुनिक हथियार आपको देखने को मिलेंगे.

ईस्ट टेक में बुलेटप्रूफ बंकर और ड्रोन की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

बुलेट प्रूफ बंकर

ईस्ट टेक 2025 में प्रदर्शित एक ऐसा बंकर आपको देखने को मिलेगा, जिस पर गोली की तरतराहट को भी कोई असर नहीं हो सकता है यानी बुलेट प्रूफ इस बंकर की खासियत यह है कि यह रॉकेट फ्री हाई लेवल बैलिस्टिक बंकर है, जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों में कुछ ही देर में जवानों के लिए तैयार हो जाता है. नोएडा की कंपनी एटीएल द्वारा निर्मित इस बंकर की खासियत ईटीवी भारत को बताते हुए कंपनी के निदेशक राघव ने कहा कि इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है और यह पूरी तरह से विस्फोट एवं अग्नि रोधी है. इसके अंदर जवानों को रहने के लिए बेड के साथ-साथ हथियार रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसे तैयार कर गाड़ी से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है.