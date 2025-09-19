ETV Bharat / state

ईस्ट टेक 2025: प्रदर्शनी में बुलेट प्रूफ बंकर और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, कई अन्य उपकरण दिखा रहे नए भारत की ताकत

ईस्ट टेक 2025 में प्रदर्शित एक ऐसा बंकर आपको देखने को मिलेगा, जिस पर गोली की तरतराहट को भी कोई असर नहीं हो सकता है.

ultra modern tank
ईस्ट टेक में अत्याधुनिक टैंकों की प्रदर्शनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 7:06 PM IST

रांची: दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक उपकरण हैं. जिसका इस्तेमाल समय समय पर ऑपरेशन के दरम्यान होता रहा है. ये उपकरण तेजी से भारत में निर्माण होने लगे हैं. डिफेंस सेक्टर में हाल के सालों में एमएसएमई और स्टार्टअप के जरिए नये नये रक्षा उपकरण तैयार हो रहे हैं जिसकी प्रदर्शनी इन दिनों ईस्ट टेक 2025 के माध्यम से रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है.

यहां बंकर से लेकर मिसाइल को सुरक्षित रखने तक के उपकरण की लाइव प्रस्तुति हम सभी को देखनी चाहिए. करीब 200 स्टॉल से सजा, टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आपको डीआरडीओ से लेकर सेना के वाहन और अत्याधुनिक हथियार आपको देखने को मिलेंगे.

ईस्ट टेक में बुलेटप्रूफ बंकर और ड्रोन की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

बुलेट प्रूफ बंकर

ईस्ट टेक 2025 में प्रदर्शित एक ऐसा बंकर आपको देखने को मिलेगा, जिस पर गोली की तरतराहट को भी कोई असर नहीं हो सकता है यानी बुलेट प्रूफ इस बंकर की खासियत यह है कि यह रॉकेट फ्री हाई लेवल बैलिस्टिक बंकर है, जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों में कुछ ही देर में जवानों के लिए तैयार हो जाता है. नोएडा की कंपनी एटीएल द्वारा निर्मित इस बंकर की खासियत ईटीवी भारत को बताते हुए कंपनी के निदेशक राघव ने कहा कि इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है और यह पूरी तरह से विस्फोट एवं अग्नि रोधी है. इसके अंदर जवानों को रहने के लिए बेड के साथ-साथ हथियार रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसे तैयार कर गाड़ी से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है.

ड्रोन के नये नये उपकरण प्रदर्शित

इसके अलावा गोला को निर्धारित तापमान पर रखने के लिए तैयार टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हुए राघव कहते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जो बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ-साथ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके गोला को समुचित तापमान पर इसके माध्यम से रखा जाता है. वहीं ईस्ट टेक में ड्रोन के जरिए दुश्मनों को मार गिराने के नये नये उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक का भव्य उद्घाटन, स्वदेशी निर्मित सैन्य संसाधनों की अदभुत प्रदर्शनी

झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक का आयोजन, CDS अनिल चौहान की मौजूदगी में ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत : पद्म भूषण डॉ. विजय कुमार सारस्वत

