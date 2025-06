ETV Bharat / state

Published : June 2, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 10:36 AM IST

दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई छावनी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कैंप-1 में रविवार देर रात गोली चली. जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की.वहीं स्थानीय लोगों की माने तो दो दोस्तों के बीच तनाव के बाद गोली चलाई गई है. क्यों चली गोली ?: छावनी सीएसपी हरीश पाटिल के मुताबिक फायरिंग की घटना आपसी रंजिश के कारण हुई. मछली लेने की मामूली बात पर फायरिंग की गई. रवि और सूरज यादव आपस में दोस्त हैं. दोनों पहले शराब के व्यवसाय में साथी थे. वर्तमान में रवि मुरमुंदा स्थित फार्म हाउस से मछली व्यवसाय करता है. रवि और सूरज का किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों ने अपने व्यवसाय अलग कर लिए.रविवार को रवि ने शाम को सूरज के साथ फोन पर विवाद किया और जान से मारने की धमकी दी. भिलाई में चली गोली (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रविशंकर और मैं साथ में व्यवसाय करते थे.लेकिन दिसंबर 2024 में पैसों को लेकर हमारा विवाद हुआ और हमने व्यवसाय साथ में करना छोड़ दिया. शाम को मुझे रविशंकर ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी.मैं काम से वापस लौटकर अपने दोस्त से मिलने शांति नगर चला गया.इसी दौरान रविशंकर अपने साथियों के साथ आया और घर का दरवाजा पीटने लगा.उसने मेरी पत्नी को कहा कि सूरज को बाहर भेजो आज मैं उसको जान से मार दूंगा.मेरी पत्नी ने जब तक मुझे फोन किया तब तक वो दरवाजे के बाहर फायरिंग करके भाग चुका था- सूरज यादव,पीड़ित

