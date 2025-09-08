ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र मंडी में दोस्तों की लड़ाई में चली गोली, फायरिंग से युवक घायल

कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में दोस्तों के बीच झगड़े के दौरान फायरिंग, 18 वर्षीय युवक प्रिंस घायल, पुलिस जांच में जुटी.

दोस्तों की लड़ाई में चली गोली
दोस्तों की लड़ाई में चली गोली
ETV Bharat Haryana Team

September 8, 2025

कुरुक्षेत्र: सीएम सिटी कुरुक्षेत्र एक बार फिर गोली की आवाज से दहल उठी है. शनिवार शाम करीब 6 बजे कुरुक्षेत्र चेन्नई अनाज मंडी में दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई. लड़ाई इतनी बढ़ गई की एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी. जिसमें प्रिंस नामक युवक की कमर पर एक गोली लगी है. युवक को जख्मी हालत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर की टीम के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है.

दोस्तों में आपस में ही हुई लड़ाई

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में लग गई. जख्मी युवक का नाम प्रिंस है, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है. वह कुरुक्षेत्र के किरमच गांव का रहने वाला है. हालांकि गोली चलाने वाले कौन थे, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. क्योंकि पुलिस का इस मामले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक अभियान सामने नहीं आया है. लेकिन जानकारी के अनुसार ये सभी युवक दोस्त ही थे, जिनमें आपस में लड़ाई हुई है. दोनों पक्षों से करीब 5 से 6 युवक घटनास्थल पर मौजूद थे, जिनके बीच झगड़ा हुआ था और फिर गोली चली. पुलिस में मौके से एक खोल भी बरामद किया है.

मौके पर बाइक छोड़ गए युवक
मौके पर बाइक छोड़ गए युवक

10-12 लड़कों में आपस में हुआ झगड़ा

प्रत्यक्षदर्शी सुनील ने कहा कि वह ड्राइवर है, जो अनाज मंडी में ही अपनी गाड़ी लगाते हैं. उन्होंने अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. जब उन्होंने यहां पर आकर देखा तो करीब 10 -12 लड़कों में आपस में लड़ाई हो रही थी और सभी मोटरसाइकिल पर थे. गोली चलने के बाद एक गुट एक तरफ भाग गया और दूसरा गुट दूसरी तरफ भाग गया. दो युवक हड़बड़ी में अपनी एक बाइक भी वहीं छोड़ गए.

फायरिंग घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ और पुलिसकर्मी
फायरिंग घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ और पुलिसकर्मी

पुलिस मामले की जांच में जुटी

गोलीकांड की सूचना पर पुलिस की टीम की ओर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस मामले को लेकर अभी तक पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है.

