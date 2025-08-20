ETV Bharat / state

नूंह में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, टीम के मौके पर पहुंचते ही मची अफरा-तफरी - BULLDOZER ACTION ON ENCROACHMENT

नूंह में सड़कों पर पीला पंजा की कार्रवाई के साथ ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.

नूंह में अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 9:18 PM IST

नूंहः जिले के कस्बा पिनगवां में प्रशासन की ओर से सड़क और नालियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. बुधवार को नगीना-पिनगवां रोड पर दो बुलडोजरों की मदद से सड़क और नाले पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की गई. पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पुलिस-प्रशासन की टीम जैसै ही बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंची अतिक्रमणकारियों के बीच भगदड़ मच गई. कोई खुद तो कोई मजदूरों की मदद से स्वयं अतिक्रमण हटाने लगा. हालांकि अतिक्रमण हटाते समय टीम को थोड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा.

अतिक्रमण से रोजाना जाम की हो रही थी परेशानीः जानकारी के अनुसार पिनगवां की मुख्य सड़क पर लगी रेहड़ियों, वाहनों की अवैध पार्किंग, टीन शेड और फुटपाथ पर अतिक्रमण से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी. जाम में एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन योजना फंसते थे. कई बार एंबुलेंस के जाम में फंसने से मरीज की मौत हो चुकी है. काफी दिनों से लगातार शिकायतें भी जिला प्रशासन को मिल रही थी. इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.

अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर (Etv Bharat)

कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंपः अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जहां अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, वहीं यहां से गुजरने वाले लोग जिला प्रशासन के इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आए. बता दें कि यहां पर आए दिन अतिक्रमण कर अवैध तरीके से रेहड़ी और दुकान लगाने वाले दुकानदारों की वजह से आम लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता था. पिनगवां से गुजरने वाले हजारों राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था. इसके साथ ही मेन रोड पर सवारियों को बैठाने और उतारने के लिए ऑटो, बस सहित अन्य वाहन खड़े रहते हैं.

कई शहरों को जोड़ता है होडल-नगीना रोडः बता दें कि होडल-नगीना रोड जिले का एक मुख्य मार्ग है. यहां से रोजाना हजारों लोग अपने वाहनों के साथ आवागमन करते हैं. यह मार्ग जहां दिल्ली-कानपुर रोड को जोड़ता है. वहीं गुरुग्राम, तावडू , राजस्थान के अलवर, भिवाड़ी सहित अन्य महानगरों को भी जोड़ता है. लोग दिल्ली और आगरा जाने के लिए भी इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं. लेकिन जाम की समस्या ने लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी थी. अब जिला प्रशासन ने लोगों को जाम से निजात दिलाने की कवायद की, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी.
