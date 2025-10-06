ETV Bharat / state

बरेली में फिर चला बुलडोजर, 72 दुकानों के आगे से हटाया अतिक्रमण, नगर आयुक्त बोले- अभियान जारी रहेगा

बरेली में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है. अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है.

अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर.
अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर. (Photo Credit; Bareilly Municipal Corporation)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 11:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : नगर निगम की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. कटघर में लगभग 72 दुकानों के आगे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया. कार्रवाई देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया. इससे पहले बारादरी थाना क्षेत्र में भी लगभग 200 दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला था.

बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है. बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम भी लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहा है. बरेली नगर निगम की टीम ने सोमवार को किला थाना क्षेत्र के कटघर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे हटाया गया.

बरेली नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के आदेश पर किला क्रॉसिंग से कटघर सामुदायिक शौचालय तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया. जिसमें दुकानों के आगे टिन शेड या अन्य तरह से अतिक्रमण किया गया था. उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. टीम ने रोड के दोनों किनारे स्थित लगभग 72 दुकानों के आगे बढ़ाकर किया गया अतिक्रमण हटाया. इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही.

नगर निगम की टीम ने दो दिन पहले बारादरी थाना क्षेत्र के सैलानी इलाके में लगभग 200 दुकानों के आगे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे हटाया था. नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा. सड़क के किनारे दुकानों के आगे अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण हटाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : मुजाहिदीन आर्मी बनाने वाले 5 आरोपी ATS की रिमांड पर, शरीयत कानून लागू करने की रच रहे थे साजिश, मंसूबे जान चौंक जाएंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

BULLDOZERS AGAIN IN BAREILLYUPROAR IN BAREILLYBAREILLY NEWSबरेली में फिर चला बुलडोजरBAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.