कुशीनगर में 44 घरों पर चला बुलडोजर, ग्राम पंचायत की जमीन पर किया था अवैध कब्जा - BULLDOZERS ACTION IN KUSHINAGAR

तमकुहीराज एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया, 44 अवैध निर्माणों पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई. 16 परिवारों को 2 सितंबर तक की मोहलत दी गई.

Photo Credit: Tamkuhiraj SDM Akanksha Mishra
ग्राम पंचायत महुअवा बुजुर्ग में अवैध निर्माण चला बुलडोजर (Photo Credit: Tamkuhiraj SDM Akanksha Mishra)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read

कुशीनगर: तमकुहीराज तहसील की ग्राम पंचायत महुअवा बुजुर्ग में ग्राम पंचायत की जमीन पर किया गया अवैध अतिक्रमण शुक्रवार को हटाया गया. तमकुहीराज एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि तीन बुलोजर्स की मदद से 44 घरों को धराशायी किया गया. वहीं 16 परिवारों को 2 सितंबर तक अवैध निर्माण को हटाने की मोहलत दी गई है. हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी.

74 घरों के मालिकों को नोटिस दिया था: एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने 74 घरों के मालिकों को नोटिस दिया था. शुक्रवार को तहसील और पुलिस की टीम ने तीन बुलडोजर मशीनों की मदद से अवैध निर्माण गिराने शुरू कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार जमीन पर किए गये अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था. तहसील प्रशासन ने ऐसे 74 घरों को नोटिस दिया था.

44 अवैध निर्माण जमींदोज किये गये: समय सीमा होने के बाद बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण गिराए गये. इन 74 घरों में चार घरों के लोग भूमिहीन हैं. उनको कुछ और दिन की मोहलत दी जा रही है, ताकि वह कहीं और शिफ्ट हो सकें. साथ ही साथ 10 घरों के मालिक राहत के लिए न्यायालय पहुंचे हैं. शुक्रवार को 44 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिये गये.

ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण: तमकुहीराज एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि यह मामला चार साल पुराना है. गांव के अहमद अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने 74 ग्रामीणों पर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने का आरोप लगाया था. यह अतिक्रमण गाटा संख्या 1164, 1167, 1171, 1221, 856, 1371, 1357 और 1372 पर किया गया था.

हाईकोर्ट ने बेदखल करने का आदेश दिया: हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में स्थानीय प्रशासन को सभी 74 ग्रामीणों को बेदखल करने का आदेश दिया था. एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर अहमद अंसारी ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पर कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी को 2 सितंबर तक रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है.

10 लोगों ने कोर्ट में अपील की: जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया. अतिक्रमणकारियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 28 अगस्त तक भूमि खाली करने को कहा गया था. गुरुवार को कई ग्रामीणों ने अपने घर खाली कर दिये थे. 10 लोगों ने कोर्ट में अपील की है.

