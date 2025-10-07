ETV Bharat / state

संभल में 80 मकानों के साथ मस्जिद पर भी चलेगा बुलडोजर; प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, कागजात मांगे

संभल : जिले के सदर तहसील इलाके के मोहल्ला हातिम सराय इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर बने करीब 80 मकानों के साथ मसजिद पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन है. प्रशासन का कहना है कि भू-माफिया ने अनाधिकृत प्लॉटिंग की है. सभी को नोटिस जारी किया गया है. इसमें कुछ मकानों पर 26 तो मसजिद समेत कई निर्माण पर 30 सिंतबर को नोटिस चस्पा किए गए. प्रशासन ने सभी से 15 दिन में जवाब मांगा है. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि यदि मस्जिद अथवा अन्य की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो बुलडोजर चलेगा.

संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी. (Video Credit; ETV BHARAT)

तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक, 8 बीघे में सरकारी तालाब है. इसकी जमीन पर करीब 12-13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, लेकिन जब लेखपाल जांच के लिए वहां पहुंचा तो किसी ने भी मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी या मुत्वल्ली होने का दावा नहीं किया. इस कारण मस्जिद पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है. तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि यदि मस्जिद की ओर से कानूनी व स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो तालाब की जमीन पर चाहे मस्जिद हो या कोई भी ढांचा, उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा.

संभल प्रशासन का दावा है कि यह जमीन पहले तालाब के नाम से दर्ज थी, जिस पर भूमाफिया ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भोले-भाले लोगों को बेच दिया. इसमें बिचौलियों और भू-माफिया की मिलीभगत थी. कई परिवारों ने विश्वास कर रुपये दे दिए. तहसीलदार ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा और जिन लोगों को जमीन बेची गई, उनका भी सत्यापन होगा.