संभल में 80 मकानों के साथ मस्जिद पर भी चलेगा बुलडोजर; प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, कागजात मांगे
तहसीलदार ने कहा- सरकारी तालाब की जमीन पर अनाधिकृत रूप से किया गया मकानों-मस्जिद का निर्माण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 12:36 PM IST
संभल : जिले के सदर तहसील इलाके के मोहल्ला हातिम सराय इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर बने करीब 80 मकानों के साथ मसजिद पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन है. प्रशासन का कहना है कि भू-माफिया ने अनाधिकृत प्लॉटिंग की है. सभी को नोटिस जारी किया गया है. इसमें कुछ मकानों पर 26 तो मसजिद समेत कई निर्माण पर 30 सिंतबर को नोटिस चस्पा किए गए. प्रशासन ने सभी से 15 दिन में जवाब मांगा है. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि यदि मस्जिद अथवा अन्य की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो बुलडोजर चलेगा.
तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक, 8 बीघे में सरकारी तालाब है. इसकी जमीन पर करीब 12-13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, लेकिन जब लेखपाल जांच के लिए वहां पहुंचा तो किसी ने भी मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी या मुत्वल्ली होने का दावा नहीं किया. इस कारण मस्जिद पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है. तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि यदि मस्जिद की ओर से कानूनी व स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो तालाब की जमीन पर चाहे मस्जिद हो या कोई भी ढांचा, उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा.
संभल प्रशासन का दावा है कि यह जमीन पहले तालाब के नाम से दर्ज थी, जिस पर भूमाफिया ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भोले-भाले लोगों को बेच दिया. इसमें बिचौलियों और भू-माफिया की मिलीभगत थी. कई परिवारों ने विश्वास कर रुपये दे दिए. तहसीलदार ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा और जिन लोगों को जमीन बेची गई, उनका भी सत्यापन होगा.
प्रशासन ने लेखपाल की टीम को जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं. तहसीलदार ने जनता से अपील की है कि जो भी लोग इस तरह की जमीन खरीद में फंसे हैं, वे जल्द अपने दस्तावेज़ व शिकायत तहसील पर रखें. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने दोहराया कि नियम के विपरीत अनाधिकृत कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
प्रशासन के मुताबिक सरकारी तालाब की जमीन पर 80 मकान बने हुए हैं, जिन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है. कुछ मकान शेष रह गए हैं, जिन पर नोटिस नहीं लगा है. जल्द ही इन्हें भी दायरे में लाया जाएगा. यहां बनी मस्जिद के मुतवल्ली के नाम से नोटिस चस्पा किया गया है. तहसीलदार का साफ कहना है कि 15 दिन के भीतर अगर जवाब नहीं मिलता है तो यहां बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. चाहे इसकी जद में मकान आ रहे हों या फिर धार्मिक स्थल.
दूसरी ओर तहसील प्रशासन के नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है. बताते चलें कि हातिम सराय इलाका SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क और SP विधायक इकबाल महमूद का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यह इलाका सपा सांसद और सपा विधायक के आवासों के बीच का हिस्सा है.
