ETV Bharat / state

संभल में 80 मकानों के साथ मस्जिद पर भी चलेगा बुलडोजर; प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, कागजात मांगे

तहसीलदार ने कहा- सरकारी तालाब की जमीन पर अनाधिकृत रूप से किया गया मकानों-मस्जिद का निर्माण.

संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी.
संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : जिले के सदर तहसील इलाके के मोहल्ला हातिम सराय इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर बने करीब 80 मकानों के साथ मसजिद पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन है. प्रशासन का कहना है कि भू-माफिया ने अनाधिकृत प्लॉटिंग की है. सभी को नोटिस जारी किया गया है. इसमें कुछ मकानों पर 26 तो मसजिद समेत कई निर्माण पर 30 सिंतबर को नोटिस चस्पा किए गए. प्रशासन ने सभी से 15 दिन में जवाब मांगा है. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि यदि मस्जिद अथवा अन्य की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो बुलडोजर चलेगा.

संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी. (Video Credit; ETV BHARAT)

तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक, 8 बीघे में सरकारी तालाब है. इसकी जमीन पर करीब 12-13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, लेकिन जब लेखपाल जांच के लिए वहां पहुंचा तो किसी ने भी मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी या मुत्वल्ली होने का दावा नहीं किया. इस कारण मस्जिद पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है. तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि यदि मस्जिद की ओर से कानूनी व स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो तालाब की जमीन पर चाहे मस्जिद हो या कोई भी ढांचा, उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा.

संभल प्रशासन का दावा है कि यह जमीन पहले तालाब के नाम से दर्ज थी, जिस पर भूमाफिया ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भोले-भाले लोगों को बेच दिया. इसमें बिचौलियों और भू-माफिया की मिलीभगत थी. कई परिवारों ने विश्वास कर रुपये दे दिए. तहसीलदार ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा और जिन लोगों को जमीन बेची गई, उनका भी सत्यापन होगा.

प्रशासन की ओर से जारी किया गया नोटिस.
प्रशासन की ओर से जारी किया गया नोटिस. (Photo Credit; Sambhal Administration)

प्रशासन ने लेखपाल की टीम को जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं. तहसीलदार ने जनता से अपील की है कि जो भी लोग इस तरह की जमीन खरीद में फंसे हैं, वे जल्द अपने दस्तावेज़ व शिकायत तहसील पर रखें. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने दोहराया कि नियम के विपरीत अनाधिकृत कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

प्रशासन के मुताबिक सरकारी तालाब की जमीन पर 80 मकान बने हुए हैं, जिन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है. कुछ मकान शेष रह गए हैं, जिन पर नोटिस नहीं लगा है. जल्द ही इन्हें भी दायरे में लाया जाएगा. यहां बनी मस्जिद के मुतवल्ली के नाम से नोटिस चस्पा किया गया है. तहसीलदार का साफ कहना है कि 15 दिन के भीतर अगर जवाब नहीं मिलता है तो यहां बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. चाहे इसकी जद में मकान आ रहे हों या फिर धार्मिक स्थल.

दूसरी ओर तहसील प्रशासन के नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है. बताते चलें कि हातिम सराय इलाका SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क और SP विधायक इकबाल महमूद का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यह इलाका सपा सांसद और सपा विधायक के आवासों के बीच का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: संभल में तालाब की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा, प्लॉटिंग कर खड़ी की इमारतें, 15 दिन में खाली करने का आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBHAL MASJID BULLDOZER NOTICESAMBHAL 80 HOUSE NOTICESAMBHAL POND MOSQUE CONSTRUCTIONसंभल में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजरBULLDOZER ACTION IN SAMBHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.