ETV Bharat / state

गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर, नारकोटिक्स विभाग का एक्शन - BULLDOZER RUNS ON GANJA AND DRUGS

साल 2022 से लेकर अबतक जो भी नशीला पदार्थ पकड़ा गया उसको नष्ट किया गया.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नशे के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में आईजी सरगुजा रेंज के निर्देशों पर आज थाना जनकपुर, चिरमिरी, खड़गवां, पोंड़ी और मनेंद्रगढ़ में कार्रवाई के दौरान पकड़े गए नशे के सामान को नष्ट किया गया. पकड़ा गया नशे का सामान साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में अबतक जो बरामद हुई उसे नष्ट किया गया. नारकोटिक्स एक्ट के तहत बरामद किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया सार्वजनिक रुप से की गई.

गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर: इस कार्रवाई के दौरान 129.95 किलोग्राम गांजा जिसकी बाजार कीमत लगभग 12 लाख 33 हजार 900 रुपये आंकी गई, इसके अलावा 272 नग नशीली इंजेक्शन और 122 नग नशीली टेबलेट जिसकी कीमत 7381 रुपये रही, जिसको विधिवत नष्ट किया गया. कुल मिलाकर लगभग 12 लाख 41 हजार 281 रुपये के नशीले पदार्थों का नष्टीकरण पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह की उपस्थिति में हुआ.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
नशे के खिलाफ अभियान: पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की गंभीरता और सफलता को बताती है. पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह ने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. पुलिस ने दावा किया कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.नशे की लत गंभीर बीमारी: बेरोजगारी के दौरा में युवाओं में आजकल तेजी से नशे की लत बढ़ रही है. युवाओं की एक बड़ी आबादी नशे की आगोश में जा रही है. माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों का उचित तरीके से ख्याल रखें. अपने युवा हो रहे बच्चों पर पैनी नजर रखें. उनको स्वभाव को समय समय पर जांचते परखते रहें. संभव हो तो उसके फ्रेंड सर्किल पर भी ध्यान दें. कई बार तो युवा तनाव में आकर नशे के आदि हो जाते हैं.
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

परिजन रखें बच्चों का ख्याल: परिजनों को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ वक्त बिताएं, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें. कई बार युवा अकेलेपन का शिकार होकर नशे की लत में डूब जाते हैं. माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ रहें उनको भरोसा भी करें. अगर बच्चा किसी नशे की लत का शिकार है तो उसे समझा बुझाकर उस लत को छुड़ाने की कोशिश करें. नशे की लत को पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चे गलत काम भी करने लगते हैं.

नशा करते वक्त युवक की बिगड़ी तबीयत, साथियों ने कार से फेंका इलाज के दौरान मौत, मामले में दो गिरफ्तार
रायपुर रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क और बाल मित्र रेलवे कार्यक्रम की शुरुआत
नशा और साइबर अपराध रोकने बलौदाबाजार पुलिस की पहल, आज से दो दिवसीय बास्केटबॉल वॉलीबॉल टूर्नामेंट

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नशे के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में आईजी सरगुजा रेंज के निर्देशों पर आज थाना जनकपुर, चिरमिरी, खड़गवां, पोंड़ी और मनेंद्रगढ़ में कार्रवाई के दौरान पकड़े गए नशे के सामान को नष्ट किया गया. पकड़ा गया नशे का सामान साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में अबतक जो बरामद हुई उसे नष्ट किया गया. नारकोटिक्स एक्ट के तहत बरामद किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया सार्वजनिक रुप से की गई.

गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर: इस कार्रवाई के दौरान 129.95 किलोग्राम गांजा जिसकी बाजार कीमत लगभग 12 लाख 33 हजार 900 रुपये आंकी गई, इसके अलावा 272 नग नशीली इंजेक्शन और 122 नग नशीली टेबलेट जिसकी कीमत 7381 रुपये रही, जिसको विधिवत नष्ट किया गया. कुल मिलाकर लगभग 12 लाख 41 हजार 281 रुपये के नशीले पदार्थों का नष्टीकरण पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह की उपस्थिति में हुआ.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
नशे के खिलाफ अभियान: पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की गंभीरता और सफलता को बताती है. पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह ने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. पुलिस ने दावा किया कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.नशे की लत गंभीर बीमारी: बेरोजगारी के दौरा में युवाओं में आजकल तेजी से नशे की लत बढ़ रही है. युवाओं की एक बड़ी आबादी नशे की आगोश में जा रही है. माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों का उचित तरीके से ख्याल रखें. अपने युवा हो रहे बच्चों पर पैनी नजर रखें. उनको स्वभाव को समय समय पर जांचते परखते रहें. संभव हो तो उसके फ्रेंड सर्किल पर भी ध्यान दें. कई बार तो युवा तनाव में आकर नशे के आदि हो जाते हैं.
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

परिजन रखें बच्चों का ख्याल: परिजनों को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ वक्त बिताएं, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें. कई बार युवा अकेलेपन का शिकार होकर नशे की लत में डूब जाते हैं. माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ रहें उनको भरोसा भी करें. अगर बच्चा किसी नशे की लत का शिकार है तो उसे समझा बुझाकर उस लत को छुड़ाने की कोशिश करें. नशे की लत को पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चे गलत काम भी करने लगते हैं.

नशा करते वक्त युवक की बिगड़ी तबीयत, साथियों ने कार से फेंका इलाज के दौरान मौत, मामले में दो गिरफ्तार
रायपुर रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क और बाल मित्र रेलवे कार्यक्रम की शुरुआत
नशा और साइबर अपराध रोकने बलौदाबाजार पुलिस की पहल, आज से दो दिवसीय बास्केटबॉल वॉलीबॉल टूर्नामेंट

For All Latest Updates

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURNARCOTICS DEPARTMENTIGENERAL SURGUJA RANGEनारकोटिक्स विभाग का एक्शनBULLDOZER RUNS ON GANJA AND DRUGS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.