मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नशे के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में आईजी सरगुजा रेंज के निर्देशों पर आज थाना जनकपुर, चिरमिरी, खड़गवां, पोंड़ी और मनेंद्रगढ़ में कार्रवाई के दौरान पकड़े गए नशे के सामान को नष्ट किया गया. पकड़ा गया नशे का सामान साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में अबतक जो बरामद हुई उसे नष्ट किया गया. नारकोटिक्स एक्ट के तहत बरामद किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया सार्वजनिक रुप से की गई.
गांजा और नशीली दवाओं पर चला बुलडोजर: इस कार्रवाई के दौरान 129.95 किलोग्राम गांजा जिसकी बाजार कीमत लगभग 12 लाख 33 हजार 900 रुपये आंकी गई, इसके अलावा 272 नग नशीली इंजेक्शन और 122 नग नशीली टेबलेट जिसकी कीमत 7381 रुपये रही, जिसको विधिवत नष्ट किया गया. कुल मिलाकर लगभग 12 लाख 41 हजार 281 रुपये के नशीले पदार्थों का नष्टीकरण पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह की उपस्थिति में हुआ.
परिजन रखें बच्चों का ख्याल: परिजनों को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ वक्त बिताएं, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें. कई बार युवा अकेलेपन का शिकार होकर नशे की लत में डूब जाते हैं. माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ रहें उनको भरोसा भी करें. अगर बच्चा किसी नशे की लत का शिकार है तो उसे समझा बुझाकर उस लत को छुड़ाने की कोशिश करें. नशे की लत को पूरा करने के चक्कर में कई बार बच्चे गलत काम भी करने लगते हैं.