राजधानी में लव जिहाद के दो आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, परिजनों ने उठाए सवाल

फरहान के पिता रिजवान खान ने बताया "मेरे बेटे का गलत फंसाया गया है. पुलिस हमसे 10 लाख रुपये की मांग कर रही थी. लेकिन हम केवल दो लाख रुपये दे पाए. पुलिस वाले बचे हुए 8 लाख और देने का दबाव बनाते रहे, इसीलिए 15 दिन तक मामले को दबाए रखा. लेकिन जब आठ लाख रुपये की व्यवस्था नहीं हुई, तो उन्होंने फरहान के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज करवा दिया. हमने अभी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने स्टे दिया है.

बता दें कि लव जिहाद के मुख्य आरोपित फरहान, साहिल और साद का मकान अर्जुन नगर में है. प्रशासन ने सबसे पहले यहां साहिल के सीमेंट सीट वाले मकान पर बुलडोजर चलाया. इसके बाद साद के दो मंजिला मकान को जमींदोज किया गया. इस मामले में फरहान मुख्य आरोपी है. बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही कोर्ट ने अभी इस मामले में कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भी कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं.

भोपाल: राजधानी भोपाल में लव जिहाद और बलात्कार के सनसनीखेज मामले में प्रशासन ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई की. इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम तड़के 4 बजे ही अर्जुन नगर में स्थित आरोपितों के घर पर पहुंच गई थी. मोहल्ले के चारों तरफ पुलिस द्वारा बेरिकेडिंग की गई थी. जब मोहल्ले के लोग सुबह उठे तो उन्हें पूरा मोहल्ला कैद नजर आया, पुलिस और प्रशासन की टीम ने इसे छावनी में तब्दील कर दिया था. सुबह करीब 8 बजे प्रशासन ने आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की.

मोहल्ले में दहशत का माहौल, स्कूल नहीं गए बच्चे

शनिवार तड़के से ही अर्जुन नगर में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जब मोहल्ले के लोग उठे तो उन्होंने चारों तरफ पुलिस देखी. जिससे मोहल्ले के अन्य लोगों में दहशत फैल गई. बता दें कि अर्जुन नगर में बने अधिकतर मकान सरकारी जमीन पर बने हुए हैं. यहां किसी के पट्टा है, तो किसी के पास वह भी नहीं है. ऐसे में आरोपितों के अलावा दूसरे लोगों को भी घर टूटने का डर सता रहा था. आरापितों के घर के अलावा मोहल्ले के बच्चे भी स्कूल नहीं गए.

200 मकानों के बीच दो मकान अवैध कैसे

साहिल के परिजनों ने बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध जताया है. साहिल के परिजनों ने कहा कि जब इस कालोनी में सड़क, नाली और बिजली समेत अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार पैसा दे रही है. फिर एक ही दिन में यह कालोनी अवैध कैसे हो गई? यहां 200 मकान बने हैं, लेकिन इनके बीच दो मकानों को ही अवैध बताकर गिराया गया. साहिल की मां सन्नो ने बताया कि जितना बताया जा रहा है, मामला उतना बड़ा नहीं है. जिसने अपराध किया है, वह तो जेल में ही बंद है. एक तरफ सरकार लोगों के घर बना रही है और हमें बेघर कर रही है.

जेवर गिरवी रखकर बनवाया था मकान

लव जिहाद और बलात्कार के मामले में साहिल के अलावा साद का मकान भी गिराया गया है. अर्जुन नगर में 500 वर्गफीट में बने दो मंजिला मकान में साद के अलावा उसके चार भाइयों का परिवार रहता था. साद की भाभी फरजाना ने बताया कि साद हमारा देवर था. वह यहां रहता भी नहीं था और न ही उसने इस को घर बनवाया था. हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जेवर गिरवी रखकर घर बनाया था. लेकिन अब न जेवर रहे और न ही घर बचा. अब तो सड़क पर आ गए हैं.

चरोखर की भूमि पर बसा है अर्जुन नगर

गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने बताया "अर्जुन नगर में चरोखर की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत हुई थी जो सही पाई गई. इस मामले में विधिवत सुनवाई करने के बाद 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था और 4 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था. लेकिन जब इन्होंने नहीं हटाया तो प्रशासन ने कार्रवाई की है." रवीश श्रीवास्तव ने बताया कि रिजवान खान, शमसुद्दीन और इमरान खान को नोटिस दिया गया था. जिसमें शमसुद्दीन और इमरान खान के मकान गिरा दिए गए हैं, जबकि कोर्ट में मामला होने से रिजवान के मकान पर कार्रवाई नहीं की गई.