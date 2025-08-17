ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में मजार पर चला बुलडोजर; पांचालघाट की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण प्रशासन ने ढहाया - FARRUKHABAD NEWS

राजस्व विभाग की नापजोख में मिला अवैध निर्माण, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कब्जा मुक्त कराई गई जमीन.

फर्रुखाबाद में मजार पर चला बुलडोजर.
फर्रुखाबाद में मजार पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read

फर्रुखाबाद: जिले के थाना कादरी क्षेत्र के पांचालघाट स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मजार का निर्माण हाल ही में करा लिया गया था. उसकी मरम्मत कराकर टाइल्स भी लगवा ली गई थीं. विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की. रविवार को एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे से की थी. इसके बाद पुलिस फोर्स के साथ रविवार को पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने भूमि की नापजोख कराई और पाया कि मजार अवैध रूप से बनाई गई है. इसके बाद बुलडोजर से मजार तुड़वाकर मलबा हटा दिया गया. इस दौरान विहिप के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

फर्रुखाबाद में मजार पर चला बुलडोजर. (Video Credit; ETV BHARAT)

विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने बताया कि थाना कादरीगेट क्षेत्र में पांचालघाट पुल के पास पीडब्ल्यूडी का गोदाम है. कुछ दूरी पर ही ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर की ओर से पार्क विकसित किया गया है. गोदाम परिसर में ही एक मजार बना ली गई थी. इसकी शिकायत की गई थी. जिसके बाद एसडीएम सदर रजनीकांत पांडेय, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, थाना प्रभारी चंद्रिका प्रसाद, पांचालघाट चौकी प्रभारी मोहित मिश्रा फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे.

इसी बीच बजरंग दल के विभाग संयोजक अभिषेक, जिला सह संयोजक रोहन मिश्रा, प्रखंड संयोजक अभय शुक्ला, दुर्गा वाहिनी की विधि सिंह, विहिप के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा, नगर मंत्री सिद्धांत आदि कार्यकर्ता भी पहुंच गए. इन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भूमि पर मजार हाल ही में बना ली गई है. इसे हटाया जाना चाहिए. गंगा किनारे बने नए घाटों के पास सरकारी जमीन पर रात को रात मजार बनी है. हिंदूवादी संगठनों ने मजार बनाए जाने का विरोध किया.

इधर, प्रशासन ने भूमि की नापजोख करा मजार पर बुलडोजर चलवा दिया. थोड़ी ही देर में सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करा ली गई. इसके बाद वहां से मजार का मलबा भी हटा दिया गया. विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने कहा कि यहां पर पहले कोई मजार नहीं थी. जमीन कब्जाने के उद्देश्य से मिट्टी के ढेर को मजार का स्वरूप देना चालू कर दिया था.

वहीं, एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की सरकारी जमीन पर मजार बनाई गई थी. जांच में पाया गया कि दो तीन दिन पहले ही इसमें टाइल्स लगाई गई. सरकारी जमीन पर अवैध मजार का निर्माण किया गया, इसलिए इसे हटा दिया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक डॉ संजय कुमार सिंह ने बताया कि एक्सईएन पीडब्ल्यूडी ने थानाध्यक्ष कादरी गेट पर तहरीर दी. उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी संपत्ति का नुकसान करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है. इस पर कार्रवाई की गई है.

