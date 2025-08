ETV Bharat / state

धमतरी में फॉरेस्ट की 71 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, वन विभाग ने दक्षिण सिंगपुर में चलाया बुलडोजर - DHAMTARI FORESTLAND OCCUPIED

धमतरी अतिक्रमण पर बुलडोजर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : August 2, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:13 AM IST 3 Min Read

धमतरी: दक्षिण सिंगपुर रेंज में वन भूमि पर कब्जा करने की शिकायत कई दिनों से धमतरी वन विभाग को मिल रही थी. वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को लगातार अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी किया. एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बार कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया. लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वन विभाग की टीम पुलिस और राजस्व अमले के साथ पहुंची और बल पूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में अतिक्रमण काफी बढ़ गया था. अतिक्रमणकारियों ने सैकड़ों पेड़ काट दिए थे और झोपड़ियां बनाकर रहने लगे थे. जिसे बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया. धमतरी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण: धमतरी डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने वन विभाग की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया दक्षिण सिंगपुर रेंज में दक्षिण खड़मा और पूर्व सिंगपुर बीट की आरएफ 32 और 36 में ये कार्रवाई की गई है. 32 ग्रामीणों ने अवैध रूप से झोपड़ियां और खेत बनाकर कब्जा कर लिया था. कब्जाधारियों ने सैकड़ों पेट काट दिए. कच्चा रास्ता भी बनाया. धमतरी अतिक्रमण पर बुलडोजर (ETV Bharat Chhattisgarh)

