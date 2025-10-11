ETV Bharat / state

वाराणसी में चिकन-फिश मार्केट पर चला बुलडोजर, सारी दुकानें जमींदोज, 5 दिन पहले एक दुकान में हुआ था ब्लास्ट

6 अक्टूबर की सुबह मटन और फिश कॉर्नर की दुकान में भीषण आग लग गई थी. सुरक्षा को देखते हुए बोर्ड ने एक्शन लिया है.

चिकन-फिश मार्केट पर चला बुलडोजर.
चिकन-फिश मार्केट पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी : कैंटोनमेंट इलाके में चिकन-फिश मार्केट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है. शनिवार को प्रशासन ने 6 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया. कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया, सभी दुकानें कैंटोनमेंट बोर्ड से अनुबंध पर खोली गई थीं. दुकानदारों को पहले ही दुकान खाली करने का आदेश जारी किया गया था. नोटिस के बाद भी बुलडोजर कार्रवाई का कुछ दुकानदार विरोध कर रहे थे. बोर्ड के आदेश पर आज दोपहर 2:00 बजे से दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई है.

बता दें, 6 अक्टूबर की सुबह मटन और फिश कॉर्नर की दुकान में भीषण आग लग गई थी. यहां रखे 6 सिलेंडर एक-एक करके ब्लास्ट हुए थे. जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी. 6 से ज्यादा मोटरसाइकिल आग की चपेट में आ गई थीं. पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ गया था. जिसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने जांच के आदेश दिए थे.

जांच पड़ताल में सुरक्षा को लेकर कमी खामियां सामने आईं. इसके बाद बोर्ड ने दुकानों का अनुबंध खत्म कर मार्केट हटाने का आदेश दिया था. कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया, अग्निकांड के बाद चिकन फ्राई मार्केट पर जांच की कार्रवाई भी की गई थी. सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों को स्टोर करके रखने की बात पता चली थी. जिसके कारण एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और आसपास के लोगों को भी खतरा महसूस हो रहा था.

उन्होंने बताया, 6 अक्टूबर जैसा घटना दोबारा हो इसे देखते हुए पूरे बाजार का अनुबंध खत्म करते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड ने यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई है. फिलहाल, कैंटोनमेंट बोर्ड की जांच में यह हुआ सामने आया था की दुकानों में लगे सुरक्षा यंत्र और बिजली के बोर्ड में एमसीवी तक नहीं लगाई गई थी, जबकि फ्रीजर और तमाम हैवी लोड वाली चीजों का इस्तेमाल हो रहा था.

जर्जर बिजली की सप्लाई व्यवस्था और अन्य कारणों से पूरे दुकानों का आवंटन रद्द कर पूरे बाजार को ही खत्म कर दिया गया है. इस मार्केट के ठीक पीछे 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे.

