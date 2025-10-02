ETV Bharat / state

संभल में बुलडोजर का तगड़ा एक्शन; अवैध मैरिज हाल और मदरसे को किया ध्वस्त, तालाब की जमीन पर बनाया था

October 2, 2025

संभलः जिले में एक बार फिर बुलडोजर चला है. जिला प्रशासन ने दशहरे के दिन भारी पुलिस की मौजूदगी में राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से गुरुवार को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान DM और एसपी के साथ आलाधिकारी मौजूद रहे. इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी कार्रवाई के दौरान की गई. एडिशनल एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि असमोली थाने के अंतर्गत राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब की जमीन है. इस अवैध रूप से मैरिज हाल और मदरसे, मजार का निर्माण किया गया था. इस विशाल मैरिज हाल को गिराने के लिए 30 दिन का समय निर्माण करने वाले को दिया गया था. 30 दिन की समय सीमा के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने खुद अवैध निर्माण गिराने का फैसला किया है. एएसपी ने बताया कि निर्माणकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया था. कार्रवाई के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही है. इस जगह को मदरसे और 'बारात गृह' की तरह संचालित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल मौजूद है. इसके अलावा चार जेसीबी मशीनें की मदद से अवैध निर्माण गिराया गया.