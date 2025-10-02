ETV Bharat / state

संभल में बुलडोजर का तगड़ा एक्शन; अवैध मैरिज हाल और मदरसे को किया ध्वस्त, तालाब की जमीन पर बनाया था

एक महीने पहले तहसीलदार कोर्ट ने अवैध निर्माण को हटाने का दिया नोटिस, जिस पर किसी ने कोई अपील नहीं की

संभल में अवैध निर्माण ध्वस्त.
संभल में अवैध निर्माण ध्वस्त. (ETV Bharat)
Published : October 2, 2025 at 1:40 PM IST

संभलः जिले में एक बार फिर बुलडोजर चला है. जिला प्रशासन ने दशहरे के दिन भारी पुलिस की मौजूदगी में राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से गुरुवार को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान DM और एसपी के साथ आलाधिकारी मौजूद रहे. इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी कार्रवाई के दौरान की गई.

एडिशनल एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि असमोली थाने के अंतर्गत राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब की जमीन है. इस अवैध रूप से मैरिज हाल और मदरसे, मजार का निर्माण किया गया था. इस विशाल मैरिज हाल को गिराने के लिए 30 दिन का समय निर्माण करने वाले को दिया गया था. 30 दिन की समय सीमा के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने खुद अवैध निर्माण गिराने का फैसला किया है.

एएसपी ने बताया कि निर्माणकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया था. कार्रवाई के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही है. इस जगह को मदरसे और 'बारात गृह' की तरह संचालित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल मौजूद है. इसके अलावा चार जेसीबी मशीनें की मदद से अवैध निर्माण गिराया गया.

डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है. राय बुजुर्ग गांव में गाटा संख्या 691की 2310 वर्गमीटर जमीन तालाब की है. इस पर बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बनाया गया था. 30 दिन पहले तहसीलदार ने इसे तोड़ने का आदेश जारी किया था. इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई, इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई हुई. इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके अनुसार कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण की वजह से गांव में पानी भरता था. इसके पहले उन्होंने काजी सदर, एलआईयू सहित अन्य लोगों से इस अवैध निर्माण को लेकर चर्चा की थी. इसके बाद सभी ने अवैध निर्माण गिराने की सहमति जताई थी.

प्रदेश में लगातार चल रहा अभियान
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. जिसमें ईदगाह, मदरसे और मजार समेत अन्य शामिल हैं. पिछले दो महीनों में राज्य के सात जिलों में फैली भारत-नेपाल सीमाओं पर 130 अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, 198 को सील कर दिया और 223 को नोटिस दिए.

(एएनआई से इनपुट)

