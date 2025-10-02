संभल में बुलडोजर का तगड़ा एक्शन; अवैध मैरिज हाल और मदरसे को किया ध्वस्त, तालाब की जमीन पर बनाया था
एक महीने पहले तहसीलदार कोर्ट ने अवैध निर्माण को हटाने का दिया नोटिस, जिस पर किसी ने कोई अपील नहीं की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 1:40 PM IST
संभलः जिले में एक बार फिर बुलडोजर चला है. जिला प्रशासन ने दशहरे के दिन भारी पुलिस की मौजूदगी में राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से गुरुवार को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान DM और एसपी के साथ आलाधिकारी मौजूद रहे. इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी कार्रवाई के दौरान की गई.
एडिशनल एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि असमोली थाने के अंतर्गत राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब की जमीन है. इस अवैध रूप से मैरिज हाल और मदरसे, मजार का निर्माण किया गया था. इस विशाल मैरिज हाल को गिराने के लिए 30 दिन का समय निर्माण करने वाले को दिया गया था. 30 दिन की समय सीमा के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने खुद अवैध निर्माण गिराने का फैसला किया है.
#WATCH | Authorities in Uttar Pradesh's Sambhal district carry out demolition drive against illegal constructions in Rae Buzurg village https://t.co/yojhyrG9or pic.twitter.com/RNZ9lsM3os— ANI (@ANI) October 2, 2025
एएसपी ने बताया कि निर्माणकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया था. कार्रवाई के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही है. इस जगह को मदरसे और 'बारात गृह' की तरह संचालित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल मौजूद है. इसके अलावा चार जेसीबी मशीनें की मदद से अवैध निर्माण गिराया गया.
#WATCH | Authorities in Uttar Pradesh's Sambhal district carry out a demolition drive against illegal constructions built on the land of pond in Rae Buzurg village— ANI (@ANI) October 2, 2025
Additional SP (North) Kuldeep Singh says, " adequate force is present to maintain law and order. four jcb machines… https://t.co/yojhyrG9or pic.twitter.com/rLawW87ey7
डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है. राय बुजुर्ग गांव में गाटा संख्या 691की 2310 वर्गमीटर जमीन तालाब की है. इस पर बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बनाया गया था. 30 दिन पहले तहसीलदार ने इसे तोड़ने का आदेश जारी किया था. इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई, इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई हुई. इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके अनुसार कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण की वजह से गांव में पानी भरता था. इसके पहले उन्होंने काजी सदर, एलआईयू सहित अन्य लोगों से इस अवैध निर्माण को लेकर चर्चा की थी. इसके बाद सभी ने अवैध निर्माण गिराने की सहमति जताई थी.
#WATCH | Uttar Pradesh: Sambhal DM Dr Rajender Pensiya says, " action against encroachment is being continuously carried out throughout the district. this is the land of a pond on which a large marriage palace is built. the tehsildar issued an order for its demolition 30 days ago.… https://t.co/yojhyrG9or pic.twitter.com/kR7icfWUkz— ANI (@ANI) October 2, 2025
प्रदेश में लगातार चल रहा अभियान
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. जिसमें ईदगाह, मदरसे और मजार समेत अन्य शामिल हैं. पिछले दो महीनों में राज्य के सात जिलों में फैली भारत-नेपाल सीमाओं पर 130 अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, 198 को सील कर दिया और 223 को नोटिस दिए.
(एएनआई से इनपुट)
