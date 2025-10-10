ETV Bharat / state

बहराइच में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, 18 सरकारी दुकानों से हटाया कब्जा, ईओ ने दी चेतावनी

दुकानों में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. बुलडोजर की कार्यवाही से अतिक्रमणकरियों में हड़कंप मचा हुआ है.

अतिक्रमण पर चला बुलडोजर.
अतिक्रमण पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : शहर में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर शुक्रवार को भी गरजा. करीब 18 सरकारी दुकानों पर लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था. इन दुकानों में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. बुलडोजर की कार्यवाही से अतिक्रमणकरियों में हड़कंप मचा हुआ है.

दुकानों पर था अवैध कब्जा : कोतवाली नगर के वजीरबाग में मछली मंडी के बाहर सरकारी जमीन पर 18 दुकानें बनी हैं. इन दुकानों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था. शुक्रवार को पुलिस बल के साथ नगर पालिका ईओ की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई.

लगातार मिल रही थी शिकायत : ईओ नगर पालिका प्रमीता सिंह ने बताया कि लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. जब जांच कराया गया तो मामला सही पाया गया. कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकान पर कब्जा कर रखा था और इसमें गलत प्रकार की गतिविधियां चल रही थी. जिन दुकानों पर बुलडोजर चला है वो अर्धनिर्मित थी.

अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा : उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से नगर पालिका या सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा, उसपर ऐसे ही कार्यवाही की जाएगी. आज हुई इस बुलडोजर की कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. शहर के मेडिकल कॉलेज के बाहर बीते 19 जुलाई को अवैध रूप से बनी दुकानों पर भी बुलडोजर चला था.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में बिना परमिशन होर्डिंग-बैनर लगाया तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है, जानिए क्या है मामला

यह भी पढ़ें : कानपुर की सबसे बड़ी गौशाला में तैयार हो रहीं गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, विदेश में भी है डिमांड, जानिए कितनी है कीमत

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH NEWSBULLDOZER RUNS ON ENCROACHMENTBULLDOZER RUNNING IN BAHRAICHबहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजरBAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.