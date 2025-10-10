बहराइच में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, 18 सरकारी दुकानों से हटाया कब्जा, ईओ ने दी चेतावनी
दुकानों में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. बुलडोजर की कार्यवाही से अतिक्रमणकरियों में हड़कंप मचा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 8:34 PM IST
बहराइच : शहर में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर शुक्रवार को भी गरजा. करीब 18 सरकारी दुकानों पर लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था. इन दुकानों में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. बुलडोजर की कार्यवाही से अतिक्रमणकरियों में हड़कंप मचा हुआ है.
दुकानों पर था अवैध कब्जा : कोतवाली नगर के वजीरबाग में मछली मंडी के बाहर सरकारी जमीन पर 18 दुकानें बनी हैं. इन दुकानों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था. शुक्रवार को पुलिस बल के साथ नगर पालिका ईओ की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई.
लगातार मिल रही थी शिकायत : ईओ नगर पालिका प्रमीता सिंह ने बताया कि लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. जब जांच कराया गया तो मामला सही पाया गया. कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकान पर कब्जा कर रखा था और इसमें गलत प्रकार की गतिविधियां चल रही थी. जिन दुकानों पर बुलडोजर चला है वो अर्धनिर्मित थी.
अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा : उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से नगर पालिका या सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा, उसपर ऐसे ही कार्यवाही की जाएगी. आज हुई इस बुलडोजर की कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. शहर के मेडिकल कॉलेज के बाहर बीते 19 जुलाई को अवैध रूप से बनी दुकानों पर भी बुलडोजर चला था.
