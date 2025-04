ETV Bharat / state

भिलाई के खुर्सीपार में बुलडोजर एक्शन स्टार्ट, सीवरेज लाइन के ऊपर बना लिया मकान - BULLDOZER ACTION STARTED IN BHILAI

भिलाई के खुर्सीपार में बुलडोजर एक्शन स्टार्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 13, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 11:16 AM IST 3 Min Read

भिलाई: भिलाई नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना शुरु कर दिया है. गौतम नगर के खुर्सीपार वार्ड नंबर 42 में अवैध अतिक्रमण करने वाले 60 मकानों को तोड़ा जाएगा. सुबह से ही नगर निगम का अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा हुआ है. नगर निगम की टीम बुलडोजर की मदद से अवैध मकानों के हिस्से को गिराने का काम कर रही है. नगर निगम का कहना है कि लोगों ने अतिक्रमण करते हुए मेन सीवरेज लाइन के ऊपर घर बना लिया. भिलाई नगर निगम का चला बुलडोजर: सुबह जैसे ही नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर मोहल्ले में घुसा लोगों में अफरा तफरी मच गई. निगम के अधिकारियों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनकी पहले से तैयारी है. कार्रवाई के लिए अफसर और कर्मचारी सुबह 8 बजे ही मौके पर पहुंच गए. लोगों के विरोध से निपटने के लिए मौके पर तहसीलदार और पुलिस की टीम भी मौजूद है. नाराज लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन प्रशासन ने उनको हंगामा और विरोध करने से रोक दिया. बुलडोजर कार्रवाई के चलते लोगों में गुस्सा है.

