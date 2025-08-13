जगदलपुर: वन विभाग ने बस्तर के आदिवासी बाहुल्य इलाके में किसानों की फसल पर बुलडोजर चलाई है.जिसके विरोध में सैंकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.ये पूरा मामला बस्तर जिले के बस्तर वन परिक्षेत्र के ग्राम पिपलावण्ड का है.





30 साल से कर रहे हैं खेती,बिना सूचना चला बुलडोजर : स्थानीय युवा किसान हेमंत कश्यप ने बताया कि 1995 से जमीन पर कब्जा करके उपजाऊ बनाकर खेती किसानी का कार्य करते आ रहे हैं. करीब 30 सालों से खेती किसानी जारी रही. एक दिन पहले वन विभाग ने बिना सूचना और नोटिस देकर फसल पर बुलडोजर चला दिया. जिसके विरोध में कलक्ट्रेट पहुंचे हैं.

बिना सूचना चला बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई को रोककर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. करीब 350 एकड़ भूमि पर 70 किसान इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही 4-5 सालों से लगातार वन भूमि पट्टा के लिए आवेदन दिया गया है. लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. इसीलिए किसानों के पट्टा के लिए भी मांग की गई है- हेमंत कश्यप, किसान



वन विभाग की जमीन पर 30 साल से खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन : किसानों की मांग पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने कहा कि पिपलावण्ड गांव के ग्रामीणों ने फसल पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा है. इस संबंध में वन विभाग से बातचीत करके वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए जांच की जाएगी. जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

बिना सूचना चला बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



कलेक्टर से कार्रवाई रुकवाने की मांग : ग्रामीण सुदर कश्यप ने बताया कि साल 1995 से वो वन विभाग की जमीन पर खेती किसानी का काम कर रहे हैं. जिसमें अब वन विभाग के कर्मचारी ने जेसीबी लगाकर खुदाई की है. जमीन में लगी फसल धान, मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. जिसके कारण कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है.

