ETV Bharat / state

SRMU पर बुलडोजर एक्शन; सरकारी जमीन पर बने निर्माण को किया ध्वस्त, जानिए क्यों चर्चा में है यूनिवर्सिटी?

एडीएम न्यायिक राजकुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी का सर्वे कराया गया था, जिसमें ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया था.

यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन
यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन (Photo credit: ABVP)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 8:47 PM IST

4 Min Read

बाराबंकी : जिले में बीते दिनों एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की. शनिवार को श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.

17 मई 2025 को दाखिल की थी रिपोर्ट : तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक, देवां-चिनहट मार्ग पर तहसील नवाबगंज परगना देवां स्थित ग्राम हड़ौरी में श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी स्थित है. ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीवॉल के अंदर कर लिया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई गई, जिसमें लेखपाल ने 17 मई 2025 को रिपोर्ट दाखिल की थी. 21 मई 2025 को ग्राम समाज की ओर से वाद दायर हुआ था.

'नहीं दाखिल की गई आपत्ति' : उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम हड़ौरी के 8 गाटा ऐसे हैं, जिन पर चक मार्ग था. 07 गाटा ऐसे हैं जिन पर नाली दर्ज है. एक गाटा नवीन परती है और एक गाटा तालाब में दर्ज है. इन सभी गाटों की कुल 300 एयर जमीन पर यूनिवर्सिटी का अतिक्रमण है. एक वर्ष से यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीवाल के अंदर कर लिया गया है. अतिक्रमण से गांवसभा को 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षति हुई है. प्रतिवादी को आपत्ति प्रस्तुत करने के 5 जुलाई, 19 जुलाई और 04 अगस्त 2025 को समुचित अवसर दिए गए, किंतु आपत्ति दाखिल नहीं की गई.

जिसके बाद 25 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि अनाधिकार कब्जे से बेदखल किया जाता है. साथ ही प्रतिवादी पर 27 लाख 96 हजार रुपये क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है. तहसीलदार ने आदेश दिया कि प्रतिवादी को कब्जे से बेदखल करते हुए 15 दिन के अंदर आरसी प्रपत्र न्यायालय में दाखिल हों. इस आदेश के बाद शनिवार को जिला प्रशासन के तीन बुलडोजर अवैध कब्जे को हटाने यूनिवर्सिटी पहुंच गए और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी.

तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे पर बेदखली के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है. एडीएम, एसडीएम और पूरी तहसील टीम की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है.

एडीएम न्यायिक राजकुमार ने बताया कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का सर्वे कराया गया था तो ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया था. इस अतिक्रमण से बेदखली का आदेश हुआ था, लिहाजा बेदखली की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि यहां बने एनिमल हाउस पर अतिक्रमण पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई है. अभी सर्वे की कार्रवाई चल रही है. जैसे-जैसे अतिक्रमण पाया जाएगा. उस पर कार्रवाई की जाएगी.

हाल के दिनों में जानिए क्यों चर्चा में है एसआरएमयू : एलएलबी की मान्यता को लेकर बीते दिनों श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई थी. आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था. लाठीचार्ज में 19 कार्यकर्ता चोटिल हुए थे, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद देवां-चिनहट रोड पर स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्र मान्यता मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

यह भी पढ़ें : SRMU में लाठीचार्ज मामले में चौकी इंचार्ज और तीन सिपाही सस्पेंड, एबीवीपी की मांग- मुख्यमंत्री शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाएं

Last Updated : September 6, 2025 at 8:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BULLDOZER ACTION IN BARABANKISRMU IN BARABANKISHRIRAM SWAROOP MEMORIAL UNIVERSITYABVP WORKERSBARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.