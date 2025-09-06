SRMU पर बुलडोजर एक्शन; सरकारी जमीन पर बने निर्माण को किया ध्वस्त, जानिए क्यों चर्चा में है यूनिवर्सिटी?

ETV Bharat / state

बाराबंकी : जिले में बीते दिनों एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की. शनिवार को श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.

17 मई 2025 को दाखिल की थी रिपोर्ट : तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक, देवां-चिनहट मार्ग पर तहसील नवाबगंज परगना देवां स्थित ग्राम हड़ौरी में श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी स्थित है. ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीवॉल के अंदर कर लिया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई गई, जिसमें लेखपाल ने 17 मई 2025 को रिपोर्ट दाखिल की थी. 21 मई 2025 को ग्राम समाज की ओर से वाद दायर हुआ था.

'नहीं दाखिल की गई आपत्ति' : उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम हड़ौरी के 8 गाटा ऐसे हैं, जिन पर चक मार्ग था. 07 गाटा ऐसे हैं जिन पर नाली दर्ज है. एक गाटा नवीन परती है और एक गाटा तालाब में दर्ज है. इन सभी गाटों की कुल 300 एयर जमीन पर यूनिवर्सिटी का अतिक्रमण है. एक वर्ष से यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीवाल के अंदर कर लिया गया है. अतिक्रमण से गांवसभा को 27 लाख 96 हजार रुपये की क्षति हुई है. प्रतिवादी को आपत्ति प्रस्तुत करने के 5 जुलाई, 19 जुलाई और 04 अगस्त 2025 को समुचित अवसर दिए गए, किंतु आपत्ति दाखिल नहीं की गई.

जिसके बाद 25 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि अनाधिकार कब्जे से बेदखल किया जाता है. साथ ही प्रतिवादी पर 27 लाख 96 हजार रुपये क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है. तहसीलदार ने आदेश दिया कि प्रतिवादी को कब्जे से बेदखल करते हुए 15 दिन के अंदर आरसी प्रपत्र न्यायालय में दाखिल हों. इस आदेश के बाद शनिवार को जिला प्रशासन के तीन बुलडोजर अवैध कब्जे को हटाने यूनिवर्सिटी पहुंच गए और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी.

तहसीलदार नवाबगंज भूपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे पर बेदखली के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है. एडीएम, एसडीएम और पूरी तहसील टीम की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है.