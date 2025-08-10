वाराणसी : जिले में सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है. शहर में रविवार को पुलिस लाइन से लेकर कचहरी चौराहे तक बुलडोजर कार्रवाई की गई. इस दौरान 30 से 40 मकानों को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान तीन थानों की पुलिस के साथ आरपीएफ के 500 से ज्यादा जवान तैनात रहे. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वाहनों को एक लेन से गुजारा जा रहा है.

वाराणसी में बुलडोजर एक्शन (Video credit: ETV Bharat)

सड़क चौड़ीकरण को लेकर रविवार सुबह 11:30 बजे से पुलिस लाइन से लेकर कचहरी चौराहे तक कार्रवाई शुरू हुई. सबसे पहले कचहरी स्थित मजार की दीवार तोड़ी गई. उसके बाद अन्य दुकानों पर कार्रवाई शुरू की गई. इस दौरान 30 से 40 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई. बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले नोटिस जारी की गई थी. बुलडोजर की कार्रवाई जिस क्षेत्र में हो रही है, उसे मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है. अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही, जिसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई.

अतिक्रमण हटाने का काम कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन तक लगभग 300 मीटर रोड पर किया जाएगा. अब तक 71 लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है. लोगों ने जमीन का मुआवजा न मिलने का भी आरोप लगाया, वहीं कुछ लोगों ने कार्रवाई का समर्थन किया.





एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने बताया कि, इन सभी लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दी गई थी, लेकिन उन लोगों ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई. आज सिर्फ उन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, जिन्हें नोटिस जारी की गई है. सुरक्षा के बाबत सिविल पुलिस के साथ ही आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है.



एडीएम प्रशासन आलोक वर्मा ने बताया कि, यह कोई अतिक्रमण अभियान नहीं है. यह सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है. संदहा चौराहे से लेकर कचहरी चौराहे तक एक फेज बन रहा है, जिसको लेकर काम किया जा रहा है. पुलिस लाइन चौराहे तक चौड़ीकरण का काम हो गया है. पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी का लेन बचा हुआ था, जिस पर कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया कि दो बार नोटिस जारी की गई, पेपर में भी पब्लिश कराया गया था, लेकिन यहां के लोगों ने नोटिस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद नोटिस चस्पा की गई. इनमें से कुछ लोग आए जिन्होंने मुआवजा लिया. मुआवजा दिए एक सप्ताह का समय बीत गया है, लेकिन अब तक इन्होंने अब तक सामान नहीं हटाया था, जिसके बाद जिन लोगों को मुआवजा दिया गया सिर्फ उन्हीं के यहां पर कार्रवाई की गई है.





