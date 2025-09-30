ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 36 साल पुरानी कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 घंटे में ढहाए 500 घर, मचा हड़कंप

Published : September 30, 2025

चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-38 वेस्ट स्थित शाहपुर कॉलोनी में मंगलवार सुबह प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. प्रशासन ने शाहपुर कॉलोनी में पिछले 36 सालों से बसे लगभग 500 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया. महज 2 घंटे में कॉलोनी के 500 घर मलबे में तब्दील हो गए. इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. मौके पर 4 जेसीबी, 10 ट्रक और 200 मजदूरों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया. चंडीगढ़ में बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat) लोगों में आक्रोश: वहीं, प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है. यहां रहने वाले अधिकांश निवासी प्रवासी हैं, जो दशकों से यहां रह रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि, "त्योहारों के मौसम में बेघर करना अमानवीय है." हालांकि जिन 4 घरों को कोर्ट से स्टे मिला था, उन्हें गिराने से बचा लिया गया. इन पर पहले ही क्रॉस का निशान लगाया गया था.