चंडीगढ़ में 36 साल पुरानी कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 घंटे में ढहाए 500 घर, मचा हड़कंप

चंडीगढ़ के सेक्टर-38 वेस्ट में प्रशासन ने 36 साल पुरानी शाहपुर कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया.

चंडीगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-38 वेस्ट स्थित शाहपुर कॉलोनी में मंगलवार सुबह प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. प्रशासन ने शाहपुर कॉलोनी में पिछले 36 सालों से बसे लगभग 500 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया. महज 2 घंटे में कॉलोनी के 500 घर मलबे में तब्दील हो गए. इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. मौके पर 4 जेसीबी, 10 ट्रक और 200 मजदूरों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया.

चंडीगढ़ में बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)

लोगों में आक्रोश: वहीं, प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है. यहां रहने वाले अधिकांश निवासी प्रवासी हैं, जो दशकों से यहां रह रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि, "त्योहारों के मौसम में बेघर करना अमानवीय है." हालांकि जिन 4 घरों को कोर्ट से स्टे मिला था, उन्हें गिराने से बचा लिया गया. इन पर पहले ही क्रॉस का निशान लगाया गया था.

चंडीगढ़ में चला बुलडोजर (Etv Bharat)

एक माह पहले दिया गया था नोटिस: इधर, प्रशासन का दावा है कि प्रभावित लोगों को एक महीने पहले नोटिस दिए गए थे. मुनादी भी करवाई गई थी और 30 सितंबर तक कॉलोनी खाली करने की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है.

प्रभावित लोगों की मांग: प्रभावित लोगों ने सरकार से पुनर्वास की मांग की है. कार्रवाई के दौरान 4 डीएसपी, महिला कॉन्स्टेबल और 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 एंबुलेंस भी मौके पर मौजूद थीं. इस बारे में यूटी प्रशासन का कहना है कि इस जमीन को अब डेवलप किया जाएगा.

