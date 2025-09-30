बरेली में बुलडोजर एक्शन; नगर निगम की जमीन पर बनाया अवैध निर्माण ध्वस्त, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार
प्रेम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन, बीडीए, नगर निगम और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 5:20 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 6:44 PM IST
बरेली : जिले में बरेली में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव-हिंसा के मामले में पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है. वहीं मंगलवार को भी जिले में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई की गई.
प्रेम नगर थाना क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए), नगर निगम और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.
नगर निगम के मानचित्रकार रविन्द्र के मुताबिक, जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रजा चौक पर नगर निगम की बेशकीमती जमीन है. उस जमीन पर अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और गोदाम बनाया गया था. यहां बिजली चोरी कर ई रिक्शा की चार्जिंग की जा रही थी. पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है. बरेली के नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके चार दिवारी बनाकर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, जिसको कब्जा मुक्त कराया गया है.
बरेली में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार : बरेली में बीते शुक्रवार को हुए बवाल के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. मंगलवार को भी पुलिस ने एक आरोपी ताजिम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि शुक्रवार को बारादरी थाना क्षेत्र में बवाल के मामले में मंगलवार को करीब 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को आरोपी ताजिम को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग की थी. आरोपी गौ तस्करी एवं गैंगस्टर के मामले में जेल जा चुका है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने नाबालिग सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें आईएमसी पार्टी का जिला अध्यक्ष शमशाद भी शामिल है. बरेली मामले में पुलिस अब तक 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और फरार चल रहे बाकी आरोपियों की सीसीटीवी और फोटो के आधार पर तलाश में जुटी है.
