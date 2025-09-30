ETV Bharat / state

बरेली में बुलडोजर एक्शन; नगर निगम की जमीन पर बनाया अवैध निर्माण ध्वस्त, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार

बरेली : जिले में बरेली में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव-हिंसा के मामले में पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है. वहीं मंगलवार को भी जिले में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई की गई. प्रेम नगर थाना क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए), नगर निगम और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. नगर निगम के मानचित्रकार रविन्द्र के मुताबिक, जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रजा चौक पर नगर निगम की बेशकीमती जमीन है. उस जमीन पर अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और गोदाम बनाया गया था. यहां बिजली चोरी कर ई रिक्शा की चार्जिंग की जा रही थी. पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है. बरेली के नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके चार दिवारी बनाकर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, जिसको कब्जा मुक्त कराया गया है.

