बनारस में पद्मश्री पूर्व ओलंपियन मो. शाहिद के रिश्तेदारों के मकान पर चला बुलडोजर; 13 मकान-दुकानें ध्वस्त

बनारस में बुलडोजर एक्शन. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

Published : September 28, 2025 at 3:54 PM IST | Updated : September 28, 2025 at 5:14 PM IST

वाराणसी : बनारस में पुलिस लाइन से कचहरी के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई की गई. इस दौरान 13 मकान और दुकानें तोड़ी गईं. बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर तीन थानों की पुलिस, आरपीएफ की टीम और दंगा नियंत्रण वाहनों को भी तैनात किया गया. साथ ही 200 पुलिस के जवान तैनात रहे. रविवार सुबह लगभग 1 बजे से चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई. पांच जेसीबी से सबसे पहले दायम खां मस्जिद की आड़ में बने अतिक्रमण को हटाया गया. इसके बाद 13 मकान और दुकानें तोड़ी गईं. इसमें ओलंपियन मो. शाहिद के परिवार से जुड़े मकान भी हैं. इन्हें मुआवजा मिल चुका है. जबकि पारिवारिक सदस्यों के तीन मकानों पर अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है. इन्हें समय दिया गया है. बनारस में बुलडोजर एक्शन. (Video Credit; ETV BHARAT) बुलडोजर कार्रवाई के पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया था. चौड़ीकरण के तहत बीते दो महीने में लगभग 40 मकान और दुकानें अब तक तोड़ी जा चुकी हैं. इस बारे में एडीएम आलोक वर्मा ने बताया कि, 71 लोगों को मुआवजा दिया जा चुके हैं. पुलिस लाइन से कचहरी चौराहे के बीच लगभग 300 मीटर के क्षेत्र के में सड़क को चौड़ा करना है. इसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. आज उन पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें मुआवजा दिया है.

बनारस में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit; ETV BHARAT) एडीएम ने बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई में ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के परिवार के अन्य मकानों को तोड़ा गया है. मकान में नौ लोगों का हिस्सा है. इसमें 6 लोगों ने मुआवजा ले लिया है. तीन लोगों का स्टे है. उनके मकान को छोड़ दिया गया है, उनके यहां काम नहीं रोका गया. बताया कि, मोहम्मद शाहिद के परिवारवालों से बात हुई है. उनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम है. परिवार वालों ने 13 –14 दिन का समय मांगा है. उन्हें मोहलत दी गई है. इसके साथ ही उनसे कुछ जरूरी कागजात मांगे गए हैं. वहीं इस बारे में मोहम्मद शाहिद के बड़े भाई रियाजुद्दीन की पत्नी नाजनीन ने कहा कि, हम लोग इस मकान में रहते हैं. हमें बहुत कम मुआवजा मिला है. यदि मुआवजे की राशि और बढ़ी होती तो बहुत मदद मिलती. बता दें कि मोहम्मद शाहिद एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे. वर्ष 1980 में मॉस्को में हुए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में भी शामिल रहे थे. वर्ष 1982 के एशियन गेम्स में रजत पदक और 1986 के एशियाड खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में भी शाहिद शामिल रहे थे. उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था. उनका जन्म 14 अप्रैल 1960 में बनारस में हुआ था. वह अपने नौ भाई बहनों में सबसे छोटे थे. उनका निधन 20 जुलाई 2016 को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में हुआ था.

