लक्सर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 41 अवैध कब्जे ध्वस्त, क्षेत्र में हड़कंप

तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया.

BULLDOZER ACTION IN LAKSAR
लक्सर में बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 4, 2025 at 7:22 AM IST

2 Min Read
लक्सर: तहसील क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कलां गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन ने 41 कब्जों को हटाया. तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई.

लक्सर तहसील क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कलां गांव में लोगों ने तालाब और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर यहां पक्के निर्माण किए हुए थे. तालाब पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण का मामला तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था. जिस पर पिछले दिनों तहसीलदार ने 47 कब्जाधारकों को बेदखली के आदेश जारी किए थे. इनमें से 6 कब्जाधारकों के डीएम को अपील करने पर मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए थे.

जिसके बाद तहसील प्रशासन ने 18 सितंबर को गांव में अतिक्रमण को चिन्ह्ति करने के साथ ही कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर दिए थे. उन्हें 2 अक्टूबर तक अपने कब्जे हटाने के आदेश दिए गए. इसके बाद भी कब्जे नहीं हटाए जाने पर शुक्रवार को तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ गांव में पहुंची. टीम ने मौके पर सरकारी भूमि पर किए गए कच्चे पक्के निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया. तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया पूर्व में नोटिस जारी होने के बावजूद कब्जे नहीं हटाने पर प्रशासन ने बलपूर्वक कब्जे हटाए हैं. 41 लोगों के कब्जे हटा दिए गए हैं. 6 मामलों में जिलाधिकारी के आदेशानुसार दोबारा से जांच की जा रही है.

कार्रवाई शुरू होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस की मौजूदगी में स्थिति शांतिपूर्ण रही. ग्रामीण इलाकों में इस सख्ती को लेकर चर्चा तेज है. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. इससे पूर्व भी प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. जिसमें लाडपुर कला में नौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन में अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया था. भारुवाला गांव में भी 6 मकान ध्वस्त किए गए थे.

