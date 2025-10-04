ETV Bharat / state

बरेली में उपद्रव के बाद बुलडोजर एक्शन; IMC प्रवक्ता के बारात घर ध्वस्त, दुकानों पर भी कार्रवाई

बरेली: आई लव मुहम्मद को लेकर 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद बरेली जिला लगातार सुर्खियों में है. बवाल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. इसके बाद से लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. अब तक इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत करीब 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. इसी कड़ी में शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई है.

बरेली में आईएमसी के प्रवक्ता डॉ. नफीस के किला थाना क्षेत्र के जखीरा में अवैध बारात घर पर बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर मदद से गिराना शुरू कर दिया है. नफीस को 26 सितंबर को हुए बावल में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. नफीस आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा के करीबी है. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स रही तैनात.