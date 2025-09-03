महराजगंज : नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा समरधीरा में बुधवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 11 साल पुराने अतिक्रमण को हटवाया. इस दौरान सरकारी खलिहान की भूमि पर बने नौ अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया.
कब्जाधारियों ने नोटिसों की अनदेखी की : तहसीलदार करण सिंह ने बताया कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की बेदखली का आदेश 11 वर्ष पूर्व ही जारी कर दिया गया था. बावजूद इसके कब्जाधारियों ने नोटिसों की अनदेखी की और अवैध निर्माण हटाने से इनकार कर दिया. इस पर शिकायतकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके आदेश के क्रम में बुधवार को यह कार्रवाई की गई.
भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया : तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन बार-बार चेतावनी देता रहा, लेकिन कब्जाधारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मौके पर मौजूद रहा पुलिस बल : कार्रवाई के दौरान एसडीएम नौतनवा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्वकर्मी और पुलिस बल मौजूद रहे. बुलडोजर की गर्जना के साथ ही कब्जाधारियों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. प्रशासन ने बताया कि मुक्त कराई गई जमीन अब मूल स्वरूप में खलिहान के रूप में उपयोग में लाई जाएगी. यह कार्यवाही ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. प्रशासन का मानना है कि यह कदम अन्य अवैध कब्जाधारियों के लिए भी एक सख्त संदेश है.
