पानीपत में आवारा पशुओं का आतंक, सांड ने 2 बुजुर्गों को उठाकर पटका, सीसीटीवी में कैद हुई घटना - bull attacked on old man in Panipat

Published : Jul 1, 2024, 2:06 PM IST | Updated : Jul 1, 2024, 2:28 PM IST

Bull Attacked On Old Man in Panipat ( ETV BHARAT )

Jul 1, 2024, 2:28 PM IST