UP के मंत्री के घर के सामने सांड़ ने 85 साल बुजुर्ग को उठाकर पटका, पेट में घुसा दी सींग - Bull attacked an 85 year old man

Published : 3 hours ago

मेरठ में बुजुर्ग ने सांड़ पर हमला बोला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ में बुजुर्ग ने सांड़ पर हमला बोला. (Video Credit; ETV Bharat) मेरठ : राज्यमंत्री दिनेश खटीक के घर के सामने एक सांड़ ने गुजर रहे 85 वर्षीय बुजुर्ग को अचानक उठाकर जमीन पर पटक दिया. सांड़ ने बुजुर्ग के पेट में सींग घुसा दी. इससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. घटना गंगानगर राजेंद्रपुरम की है. जहां पर घटना हुई, वहीं सामने ही प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक का आवास भी है. 85 साल के बुजुर्ग कृपाल सिंह वहां से पैदल गुजर रहे थे. उसी राज्यमंत्री के घर के सामने ड्रम में रखे चारे को एक सांड़ खा रहा था. जब कृपाल सामने से गुजरे तो सांड़ ने उन पर हमला कर दिया. सांड ने उन्हें उठाकर हवा में उछाल दिया. सांड़ की सींग बुजुर्ग के पेट में घुस गई और उनकी आतें बाहर आ गईं. गंभीर हालत में बुजुर्ग को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.