भाजपा नेता के शोरूम पर चला 'पीला पंजा', हाईकोर्ट के माना अतिक्रमण

भाजपा नेता के निर्माण पर बड़ी कार्रवाई. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर शोरूम बनाने का आरोप. जानिए पूरा मामला...

Buldozer Action in Baran
भाजपा नेता के शोरूम पर चला पीला पंजा (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
कोटा/बारां: राजस्थान के बारां में भाजपा नेता के निर्माण पर 'पीला पंजा' चलने का मामला सामने आया है. मामला उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ है, जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर शोरूम बनाने के आरोप लगे हैं. काफी बड़े शोरूम थे, जिन पर नगर परिषद से पट्टा भी मिल गया था, लेकिन हाईकोर्ट में दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद इस मसले में प्रशासनिक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की है.

तहसीलदार दशरथ मीणा का कहना है कि बारां शहर में अंबेडकर सर्किल के नजदीक बाणगंगा नदी के किनारे अतिक्रमण किया गया था. नदी-नाला होने से जमीन सरकारी और जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड में है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, जिस पर यह कार्रवाई हुई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने एसडीएम को भी पार्टी बना दिया था. इसके बाद यह कार्रवाई की गई.

नगर परिषद के संसाधन आयुक्त बोले- राजस्व वालों ने की कार्रवाई : नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर का कहना है कि यह कार्रवाई राजस्व विभाग के निर्देश पर हुई थी. उन्होंने तहसीलदार दशरथ मीणा से संसाधनों की मांग की थी. इसके बाद संसाधन उपलब्ध करवाए गए. जब हमारी टीम संसाधन लेकर पहुंची, तब उन्होंने स्वयं ही हमें कह दिया कि हम इसे अपने हिसाब से तुड़वा लेंगे. हमारी मशीनरी से ही उन्होंने निर्माण को 20 मीटर तक इस हटवा लिया है. जमीन की कानूनन स्थिति के संबंध में ज्यादा जानकारी राजस्व विभाग के अधिकारी ही दे सकते हैं. यह पट्टा कैसे जारी हुआ, यह जांच का विषय है. मैं स्वयं दो दिन बाद होने वाले सीएम के आगामी दौरे की तैयारी में जुटा हुआ हूं.

पढ़ें : पूर्व राजस्व मंत्री का आरोप- किसानों के हित में नहीं है भाजपा, मुआवजे पर कही ये बात

सीएम के दौरे के दो दिन पहले कार्रवाई : कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारां दौरे के दो दिन पहले की गई है, जो पूरे बारां में चर्चा का विषय बन गया है. बारां में अंता विधानसभा सीट में उपचुनाव होने हैं, जहां से भाजपा नेता आनंद गर्ग भी दावेदारी जता रहे हैं. पूरे मामले में भाजपा नेता आनंद गर्ग का कहना है कि उन्होंने इस जमीन का पट्टा लिया हुआ था. उनकी पत्नी मंजू गर्ग के नाम यह था, लेकिन हमारे विरोधी राजेंद्र शर्मा ने बाढ़ का हवाला देते हुए इसे अतिक्रमण बताया व पीआईएल दायर कर दी थी. जिस पर कोर्ट ने हटाने के निर्देश दिए थे.

जब हम इस मसले को लेकर कोर्ट जाते, तब स्ट्राइक हो गई थी. ऐसे में तय समय मे हम अपील नहीं कर पाए. निर्देश काफी स्ट्रिक्ट आए थे. इसलिए प्रशासन भी मजबूर हो गया था. हमने भी उनका सहयोग किया व हमने स्वयं ही इस निर्माण को हटवाया है.

