बुलंदशहर के वाहिद हत्याकांड में 12 को उम्र कैद की सजा; कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया - BULANDSHAHR WAHID MURDER CASE

रंजिश में 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें तमंचे-रिवाल्वर और पिस्टल से फायरिंग की गई. इसमें वाहिद की मौत हो गई थी.

बुलंदशहर के वाहिद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को जेल ले जाती पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 5:44 PM IST

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में 13 साल पहले हुए वाहिद हत्याकांड में कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 आरोपी फरीद, असगर, इस्तखार, फारूख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को 14 को दोषी करार दिया था. इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय ने बताया कि बुलंदशहर के मोहल्ला रुकनसराय निवासी रईस से पड़ोस में रहने वाले युसुफ के बेटे रंजिश मानते थे. रंजिश के चलते 21 अगस्त 2012 को युसुफ के बेटों फरीद, आसिफ, शहजाद, कासिम ने रईस के रिश्तेदार खुर्जा निवासी आजाद पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था. घटना का मुकदमा इसी दिन नगर कोतवाली में दर्ज किया गया था.

इसी मुकदमे की रंजिश में 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें तमंचे, रिवाल्वर और पिस्टल से फायरिंग की गई. अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई थी. वारदात में रईस के भतीजे वाहिद को गोली लग गई. वाहिद की मौके पर ही मौत हो गई थी. रईस की तहरीर पर नगर कोतवाली में 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने सभी 15 अभियुक्तों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी. वर्तमान में यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था. मुकदमे में याद मोहम्मद, युसुफ और रहीस की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.

14 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण के न्यायालय ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 आरोपी फरीद, असगर, इस्तखार, फारूख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को दोषी करार दिया है. इन सभी 12 दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया.

