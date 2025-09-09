यूपी पुलिस के सिपाही ने दी जान; भाभी और एक युवती से परेशान था, बिजनौर पुलिस लाइन में थी तैनाती
साल 2021 में पुलिस में भर्ती हुआ था अमित, मेरठ के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज, सोमवार को हुई मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 3:11 PM IST
बिजनौर : भाभी और एक युवती से परेशान सिपाही ने आत्महत्या कर ली. सिपाही ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. इसमें युवती पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिसकर्मी ने 2 सितंबर को आत्मघाती कदम उठाया था. इससे उसकी हालत बिगड़ गई थी. मेरठ के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. इस दौरान सोमवार की देर शाम उसकी मौत हो गई. पुलिस घटना की जांच कर रही है.
बुलंदशहर के डोलमा हसनगढ़ गांव का रहने वाला अमित बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात था. साल 2021 में वह पुलिस में भर्ती हुआ था. वह नजीबाबाद की सरस्वती विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था. 2 सितंबर को सिपाही ने आत्मघाती कदम उठा लिया. इससे उसकी हालत गंभीर हो गई. मकान मालिक व अन्य ने सिपाही को बिजनौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया.
कई दिनों से निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज : हालत गंभीर होने पर बिजनौर से पुलिसकर्मी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. यहां से उसे मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई दिनों से सिपाही का वहां इलाज चल रहा था. सोमवार की देर शाम उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने अमित के शव को उसके पैतृक गांव में भिजवा दिया. वहां पुलिस की मौजूदगी में परिवार के लोगों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया.
सुसाइड नोट में भाभी और एक युवती का जिक्र : वहीं पुलिस की जांच में सिपाही के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला. इससे पुलिस को पता चला कि सिपाही अपनी भाभी से परेशान रहता था. इसके अलावा उसने एक युवती पर भी परेशान करने का आरोप लगाया था. पुलिस इस नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
एसपी सिटी बोले-पुलिस कर रही घटना की जांच : वहीं मामले में एसपी सिटी संजीव बाजपेयी ने फोन पर ईटीवी भारत को बताया कि सिपाही की इलाज के दौरान मेरठ के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है. आत्महत्या के मामले में परिवार के लोगों से भी जानकारी जुटाई जाएगी.
