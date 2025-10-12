ETV Bharat / state

बुलंदशहर में दो दोस्तों पर फायरिंग; एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

बुलंदशहर : चोला थाना क्षेत्र के कादिलपुर गांव के बाहर शनिवार रात करीब नौ बजे एक युवक को गोली मार दी गई. युवक का शव सरकारी ट्यूबवेल के पास सड़क किनारे

लहूलुहान हालत में मिला. शव की शिनाख्त ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव वैर निवासी सोनू शर्मा के रूप में हुई. घटना के वक्त साथ में मौजूद दोस्त को भी गोली लगी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं. जिनके आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया है.

पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद ने बताया कि चोला थाना क्षेत्र के सोनू शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उसके साथी बंटी को भी गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है जो खतरे से बाहर है. प्राथमिक जांच पता चला है कि सोनू शर्मा की चोला क्षेत्र के कंकोड़ निवासी युवक से गहरी दोस्ती थी और वह अक्सर उससे मिलने जाता था. शनिवार रात सोनू अपने दोस्त बंटी के साथ वहीं गया था. घर लौटते समय रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने घात लगाकर दोनों पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से सोनू शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई और बंटी गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद के मुताबिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हमलावरों से रुपयों के लेनदेन का विवाद था. परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है. कुछ अहम सुराग लगे हैं. जल्द ही हत्याकांड का राजफाश कर दिया जाएगा. सोनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायल बंटी का इलाज चल रहा है. उसकी स्थिति खतरे से बाहर है.